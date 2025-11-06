المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توروب: الأهلي قدّم أفضل أداء منذ مجيئي.. ولا أرى أننا عانينا أمام سيراميكا كليوباترا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:46 م 06/11/2025
توروب

توروب

يرى ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أنه قدم أفضل أداء أمام سيراميكا كليوباترا، منذ قدومه لتدريب الأحمر.

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف أمام سيراميكا كليوباترا، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي:"أبارك لجماهير الأهلي الفوز المهم، لدينا هدف واحد وهو مباراة النهائي، سيطرنا على اللقاء وأهدرنا 4 فرص محققة، ربما تعرضنا للضغط في آخر 5 دقائق، لكننا فزنا في النهاية".

واضاف: "أتفق أننا قدمنا أفضل أداء لنا منذ مجيئي، المباريات الكبيرة تحتاج إلى لاعبين على نفس المستوى".

وتابع: "لا أتفق أننا عانينا على المستوى الدفاعي اليوم، أتيح لهم فرصتين فقط في المباراة، لكن اللاعبين ظهروا بصورة جيدة، الجانب البدني نعمل عليه لأنني كنت أعرف أن هناك مشكلة في هذا الجانب".

وأتم: "كما قلت من قبل، الأهداف والانتصارات تعطي ثقة كبيرة، واليوم سجلنا هدفين، لو لم يكن هناك فرصًا لم نكن نسجل، اللاعبون يبذلون جهدًا كبيرًا، ونحن نعمل على كيفية تطوير اللاعبين في هذا الجانب، رأيت لاعبين يضحون من أجل الفوز، وفعلوا كل شيء من لتحقيق الانتصار".

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، في النسخة الجديدة للبطولة بمشاركة 4 فرق.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، لملاقاته في نهائي السوبر المصري، يوم الأحد المقبل.

لمتابعة كل جديد عن السوبر المصري.. اضغط هنا

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي السوبر المصري سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي اليوم موعد مباراة الأهلي توروب الأهلي وسيراميكا كليوباترا موعد نهائي السوبر

