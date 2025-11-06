يرى ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أنه قدم أفضل أداء أمام سيراميكا كليوباترا، منذ قدومه لتدريب الأحمر.

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف أمام سيراميكا كليوباترا، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي:"أبارك لجماهير الأهلي الفوز المهم، لدينا هدف واحد وهو مباراة النهائي، سيطرنا على اللقاء وأهدرنا 4 فرص محققة، ربما تعرضنا للضغط في آخر 5 دقائق، لكننا فزنا في النهاية".

واضاف: "أتفق أننا قدمنا أفضل أداء لنا منذ مجيئي، المباريات الكبيرة تحتاج إلى لاعبين على نفس المستوى".

وتابع: "لا أتفق أننا عانينا على المستوى الدفاعي اليوم، أتيح لهم فرصتين فقط في المباراة، لكن اللاعبين ظهروا بصورة جيدة، الجانب البدني نعمل عليه لأنني كنت أعرف أن هناك مشكلة في هذا الجانب".

وأتم: "كما قلت من قبل، الأهداف والانتصارات تعطي ثقة كبيرة، واليوم سجلنا هدفين، لو لم يكن هناك فرصًا لم نكن نسجل، اللاعبون يبذلون جهدًا كبيرًا، ونحن نعمل على كيفية تطوير اللاعبين في هذا الجانب، رأيت لاعبين يضحون من أجل الفوز، وفعلوا كل شيء من لتحقيق الانتصار".

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، في النسخة الجديدة للبطولة بمشاركة 4 فرق.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، لملاقاته في نهائي السوبر المصري، يوم الأحد المقبل.

