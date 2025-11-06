المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الإصابة تحرم الدباغ من استكمال مباراة الزمالك وبيراميدز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:43 م 06/11/2025
أحمد شريف لاعب الزمالك

أحمد شريف لاعب الزمالك

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، تعرض المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، نجم الفريق الأبيض للإصابة، خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة الفريقين، المقامة على أرضية استاد آل نهيان، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وسقط الدباغ على أرضية الملعب متأثرًا بإصابته، ليتدخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، ليفضل الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 42.

ودفع أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، بأحمد شريف على حساب عدي الدباغ.

وكان عدي الدباغ قد شارك كبديل في انتصار الزمالك الأخير، على حساب طلائع الجيش، بنتيجة 3-1، حيث أحرز الهدف الثالث برأسية متقنة.

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك أحمد شريف عدي الدباغ

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

