الإصابة تحرم الدباغ من استكمال مباراة الزمالك وبيراميدز

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، تعرض المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، نجم الفريق الأبيض للإصابة، خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة الفريقين، المقامة على أرضية استاد آل نهيان، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وسقط الدباغ على أرضية الملعب متأثرًا بإصابته، ليتدخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، ليفضل الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 42.

ودفع أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، بأحمد شريف على حساب عدي الدباغ.

وكان عدي الدباغ قد شارك كبديل في انتصار الزمالك الأخير، على حساب طلائع الجيش، بنتيجة 3-1، حيث أحرز الهدف الثالث برأسية متقنة.