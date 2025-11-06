حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال على حساب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا.

الأهلي تمكن من حسم مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ليتأهل للمباراة النهائية.

فلسفة توروب في الأهلي

استمرت فلسفة ييس توروب، المدير الفني الدنماركي، خاصة خلال مجريات الشوط الأول، الذي بدأ بسيل من الهجمات والمحاولات، بالإضافة إلى الضغط المتقدم المكثف.

هذا الضغط كلل فلسفة ييس توروب بهدف مبكر، وضع الأهلي في المقدمة وترجم محاولاته المميزة، في انطلاقة مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

إلا أن كما أشار توروب نفسه، يبدو أن فلسفته الهجومية لم تصل إلى شكلها الأخير بعد، وهو ما تعكسه معدلات هجوم الأهلي خلال الشوطين الأول والثاني، حيث إن الأرقام جاءت كما يلي:

الشوط الأول: تم تسديد 8 كرات (4) على المرمى، منهم الهدف الذي أحرزه محمود تريزيجيه من عرضية أحمد زيزو.

الشوط الثاني: تم تسديد 6 كرات (1) فقط على المرمى.

بينما معدل التركيز انخفض بشكل واضح خلال الشوط الثاني، الذي شهد عدم توجيه (5) تسديدات على المرمى من أصل (6)، أي بواقع 83% من محاولات الأحمر، بينما الواحدة التي جاءت على المرمى، تحولت إلى هدف من توقيع نييتس جراديشار.

