للمنافسة على البرونزية.. موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:55 م 06/11/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

حسم نادي الزمالك تأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

والتقى الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري الذي تستضيفه الإمارات.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين بيراميدز والزمالك، لتتجه المباراة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك في النهاية.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

وبهذه النتيجة، يتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية ليواجه الأهلي في مباراة مكررة في معظم نسخ البطولة المحلية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد.

بينما يلعب بيراميدز مع سيراميكا يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر، على ملعب آل نهيان، في تمام الـ2:45.

نهائيات الأهلي والزمالك في السوبر

نسخة 2003.. الأهلي فاز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

نسخة 2008.. الأهلي فاز بنتيجة 2-0.

نسخة 2014.. الأهلي فاز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

نسخة 2015.. الأهلي فاز بنتيجة 3-2.

نسخة 2016.. الزمالك فاز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

نسخة 2018.. الأهلي فاز بنتيجة 3-2.

نسخة 2019.. الزمالك فاز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

نسخة 2021.. الأهلي فاز بنتيجة 2-0.

نسخة 2024.. الأهلي فاز بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

الأهلي الزمالك السوبر المصري بيراميدز سيراميكا

