للإعلان معنا سياسة الخصوصية
نهائي مكرر بين الأهلي والزمالك.. لا بطل جديد في سوبر 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:09 م 06/11/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

فشل فريقا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في تحقيق اللقب الأول من بطولة السوبر المصري بعدما خسرا من الأهلي والزمالك في الدور نصف النهائي.

الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

بينما ابتسمت ركلات الترجيح للاعبي الزمالك بنتيجة 5-4، أمام فريق بيراميدز ليحسم الثنائي التأهل للمباراة النهائية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

لا بطل جديد في سوبر 2025

وبما أن النهائي سيجمع بين الأهلي والزمالك والذي تكرر 10 مرات في البطولة، لم نشهد بطلا جديدا للمسابقة المحلية.

ويحتكر الأهلي والزمالك بطولة السوبر المصري منذ نسخة 2020 التي توج بها فريق طلائع الجيش على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وفي حال تتويج بيراميدز أو سيراميكا باللقب كنا سنشهد بطل جديد للمسابقة لأول مرة منذ 5 سنوات.

سجل السوبر المصري

الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 15 لقبا، بينما تواجد في مركز الوصافة 4 مرات فقط.

ويأتي فريق الزمالك في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 4 بطولات، بينما تواجد وصيفا في 8 مرات.

ويملك فريق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش لقبا واحدا، أما فرق الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وغزل المحلة ومودرن سبورت فتواجدوا في مركز الوصافة مرة واحدة بالإضافة إلى إنبي الذي تواجد وصيفا 3 مرات.

