كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الأخيرة حمراء.. مفارقة غريبة قبل نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:09 م 06/11/2025
الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، ليضرب موعد مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة النهائية.

الزمالك تتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

بينما الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في في مباراة نصف النهائي الأخرى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، مساء اليوم الخميس.

نهائي كأس السوبر المصري

ملعب محمد بن زايد (معقل فريق الجزيرة)، سيظهر للمرة الأولى في كأس السوبر المصري للأبطال، من خلال استضافة المباراة النهائية بين القطبين الأهلي والزمالك.

إلا أن ملعب محمد بن زايد سيكون على موعد لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للمرة الرابعة تاريخيًا.

وعلى مدار 3 نهائيات للسوبر المصري أقيمت على ملعب محمد بن زايد، تفوق خلالها الزمالك مرتين، إلا أن التتويج الأخير كان بلون الأهلي.

وتأتي نتائج مباريات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر على ملعب محمد بن زايد، كما يلي:

السوبر 16-17: المباراة انتهت 0-0 ثم فاز الزمالك بركلات الترجيح 3-1.

السوبر 19-20: المباراة انتهت 0-0 ثم فاز الزمالك بركلات الترجيح 4-3.

السوبر 24-25: المباراة انتهت 0-0 ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح 7-6.

من المفارقات الغريبة، أن النهائيات الثلاثة للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد، حُسمت بركلات الترجيح، ولم تعلن هوية البطل خلال الوقتين الأصلي أو الإضافي.. فهل يشهد النهائي المقبل سيناريو مغاير أو يُحسم أيضًا من علامة الجزاء؟

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك ملعب محمد بن زايد مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

