كلام فى الكورة
نهائي السوبر يجمع الأهلي والزمالك مجددًا.. من يحسم القمة العاشرة؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:26 م 06/11/2025
لقطة من مباراة الأهلي والزمالك

قمة جديدة في أبوظبي

ضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة كروية جديدة ببطولة كأس السوبر المصري 2025، المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تأهلهما معًا إلى النهائي للمرة العاشرة في تاريخ البطولة.

وتقام النسخة الحالية بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، حيث يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك حامل لقب كأس مصر، فيما نال سيراميكا كليوباترا بطاقة المشاركة كبطل لكأس الرابطة، وحصل بيراميدز على دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

الأهلي والزمالك.. قمة جديدة على أرض الإمارات

نجح الزمالك في حجز مقعده بالنهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما حسم الأهلي تأهله بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1).

وتعد هذه المواجهة المرتقبة هي العاشرة تاريخيًا بين القطبين في نهائي السوبر المصري، إذ سبق أن التقيا في تسع نسخ سابقة أعوام (2003، 2008، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2021، 2024).

وخلال المواجهات السابقة، تفوق الأهلي في سبع مناسبات، مقابل لقبين فقط للزمالك (2016 و2019).

ويعد الأهلي حامل اللقب بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في نسخة 2024.

تاريخ البطولة.. تفوق أهلاوي وهيمنة مستمرة

منذ انطلاق بطولة السوبر المصري عام 2001، توج خمسة أندية فقط باللقب، يتصدرها الأهلي بـ15 لقبًا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، بينما حصل كل من المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش على لقب وحيد.

أما من حيث الوصافة، فيتصدر الزمالك القائمة بـ8 مرات، يليه الأهلي بـ4 مرات، ثم إنبي بـ3 مرات، بينما نالت فرق مثل المصري، الإسماعيلي، بيراميدز، وغزل المحلة الوصافة مرة واحدة.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الإحصائيات

