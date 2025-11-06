المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

سيطرة بيضاء في البطولات.. الزمالك يكرس عقدته أمام بيراميدز

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:49 م 06/11/2025
الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

فاز الزمالك أمام بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري، ليضرب موعدًا مع الأهلي يوم الأحد المقبل.

وتُعد هذه المرة هي الثانية التي يتأهل فيها الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، على حساب بيراميدز.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري الموسم الماضي بنفس السيناريو على حساب بيراميدز.

عقدة بيراميدز

يستمر التفوق التاريخي لـ الزمالك أمام بيراميدز، خاصوة على مستوى البطولات.

الزمالك واجه بيراميدز في 6 مباريات خلال بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

تفوق الزمالك في 5 مباريات أمام بيراميدز، بواقع 3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في السوبر المصري، فيما خسر مباراة واحدة في كأس مصر.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي، للمرة الثانية على التوالي في نهائي السوبر المصري.

لمتابعة أخبار السوبر المصري.. اضغط هنا

 

 

 

الزمالك السوبر المصري الأهلي بيراميدز نهائي السوبر المصري الزمالك وبيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

