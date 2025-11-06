فاز الزمالك أمام بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري، ليضرب موعدًا مع الأهلي يوم الأحد المقبل.

وتُعد هذه المرة هي الثانية التي يتأهل فيها الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، على حساب بيراميدز.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري الموسم الماضي بنفس السيناريو على حساب بيراميدز.

عقدة بيراميدز

يستمر التفوق التاريخي لـ الزمالك أمام بيراميدز، خاصوة على مستوى البطولات.

الزمالك واجه بيراميدز في 6 مباريات خلال بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

تفوق الزمالك في 5 مباريات أمام بيراميدز، بواقع 3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في السوبر المصري، فيما خسر مباراة واحدة في كأس مصر.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي، للمرة الثانية على التوالي في نهائي السوبر المصري.

