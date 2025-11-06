أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق خاض المباراة في ظروف صعبة للغاية أمام منافس يُعد من أقوى الأندية في إفريقيا حاليًا.

عبد الرؤوف يكشف خطة إسقاط بيراميدز

وقال عبد الرؤوف في تصريحات عقب اللقاء: "لعبنا أمام فريق كبير، ويمكن القول إن بيراميدز هو أكبر فريق في إفريقيا في الوقت الحالي، وواجهنا ظروفًا صعبة سواء من ناحية الإصابات أو الإرهاق، لكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وحققوا المطلوب".

وأضاف: "كنا نعلم قوة جبهة محمد الشيبي في بيراميدز، لذلك كان من الضروري غلقها تمامًا، ونجحنا في الحد من خطورتهم خلال الشوط الأول، كذلك هدفنا كان إنهاك أظهرتهم عبر الضغط المستمر، وهو ما نفذه بنتايك وفتوح بشكل مميز".

وتابع المدير الفني للزمالك: "أُجبرنا على إجراء تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، وربما الجمهور لم يكن راضيًا عن الأداء، لكننا نلعب في ظروف استثنائية وهدفنا الأكبر هو الفوز بالبطولة".

وعن خروج أحمد شريف من المباراة، أوضح عبد الرؤوف: "خروج شريف كان قرارًا تكتيكيًا حتى لا يستغل بيراميدز تقدم أظهرته الهجومية، ونجحنا بالفعل في السيطرة على الموقف".

وأكد: "أحاول التعامل مع الحالة البدنية للاعبين قدر المستطاع من خلال توزيع المجهود خلال المباراة، وكانت الكفة متكافئة بين الفريقين فنيًا وبدنيًا".

واختتم عبد الرؤوف حديثه قائلاً: "لم أنم منذ ثلاثة أيام، ليس بسبب الضغط، ولكن لكثرة التفكير في المباراة، فأنا أدرب ناديًا كبيرًا، وأؤمن أن الفرق التي تدافع جيدًا قد تفوز بالبطولات، على عكس الفرق التي تهاجم جيدًا فقد تكسب مباراة وتخسر بطولة".

