القضية الرابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:22 م 06/11/2025
شعار الزمالك

نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توقيع عقوبة إيقاف القيد على نادي الزمالك، اليوم الخميس.

وكشفت بوابة العقوبات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك، بتاريخ اليوم 6 نوفمبر 2025.

وتعد هذه هي القضية الرابعة التي يتعرض الزمالك بسببها لعقوبة إيقاف القيد، عقب 3 قضايا سابقة، بسبب عدم سداد المستحقات الخارجية.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن القضايا الثلاث التي كانت سبب إيقاف القيد، منذ عدة أيام، تعود لعدم سداد مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني البرتغالي كان يتبقى له مبلغ 120 ألف دولار، ومساعديه 20 ألف كل منهم، وحال الوصول لتسوية معهما سيتم إلغاء العقوبة من جانب الاتحاد الدولي.
مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فيفا إيقاف القيد

