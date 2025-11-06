المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السعيد: نتطلع لإهداء السوبر لجماهير الزمالك.. واللقب سيحدث فارقا كبيرا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:43 م 06/11/2025
احتفال عبد الله السعيد لاعب الزمالك

عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك

تحدث عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الانتصار ضد بيراميدز، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

تصريحات عبد الله السعيد

وقال السعيد عبر المركز الإعلامي للزمالك: "نسعى للفوز في المباراة النهائية وإهداء اللقب للجماهير خاصة وأنها بطولة مهمة وسط ظروف صعبة".

أضاف: "تحدثنا مع بعض كلاعبين قبل المباراة وكان اللقاء بمثابة التحدي الكبير، ونجحنا في تحقيق المطلوب، وأمامنا حاليًا مواجهة مهمة في النهائي".

اختتم تصريحاته: "الجميع كان في حالة تركيز كبيرة، وقدمنا المطلوب أمام بيراميدز، ونسعى إلى أن نكون أكثر تركيزًا خلال الأيام المقبلة، لأن الفريق يحتاج إلى تحقيق بطولة السوبر التي ستحدث فارقًا كبيرًا مع اللاعبين والجماهير".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك عبد الله السعيد بيراميدز كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg