تحدث عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الانتصار ضد بيراميدز، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

تصريحات عبد الله السعيد

وقال السعيد عبر المركز الإعلامي للزمالك: "نسعى للفوز في المباراة النهائية وإهداء اللقب للجماهير خاصة وأنها بطولة مهمة وسط ظروف صعبة".

أضاف: "تحدثنا مع بعض كلاعبين قبل المباراة وكان اللقاء بمثابة التحدي الكبير، ونجحنا في تحقيق المطلوب، وأمامنا حاليًا مواجهة مهمة في النهائي".

اختتم تصريحاته: "الجميع كان في حالة تركيز كبيرة، وقدمنا المطلوب أمام بيراميدز، ونسعى إلى أن نكون أكثر تركيزًا خلال الأيام المقبلة، لأن الفريق يحتاج إلى تحقيق بطولة السوبر التي ستحدث فارقًا كبيرًا مع اللاعبين والجماهير".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.