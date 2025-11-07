أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 4 قرارات بإيقاف القيد ضد نادي الزمالك خلال 96 ساعة وذلك على خلفية النزاعات القائمة مع عناصر سابقة في صفوف الفريق الأبيض.

الزمالك عانى خلال السنوات الماضية من قرارات إيقاف القيد في أكثر من مناسبة سواء بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين أو مدربين قدامى لم يتم تسويتها بالشكل المناسب قبل رحيلهم.

الأساس القانوني للعقوبة

العقوبة تصدر وفقًا لأحكام، المادة 24 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تنص على أن:

"إذا لم يلتزم النادي بدفع المبالغ المستحقة بموجب قرار صادر عن لجنة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين خلال المدة المحددة (عادة 45 يومًا)، يتم منعه من تسجيل أي لاعبين جدد محليًا أو دوليًا حتى السداد الكامل."

المادة 15 من لائحة الإجراءات التأديبية للفيفا

وهي التي تخوّل إلى فيفا فرض العقوبات التنفيذية مثل: حظر التسجيل؛خصم النقاط؛ أو الهبوط إلى درجة أدنى في حال استمرار عدم التنفيذ.

الآلية التنفيذية للعقوبة

يتم إرسال القرار إلى الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي ليطبّق الحظر عبر نظام TMS الخاص بـفيفا، ويُمنع الزمالك من تسجيل أي لاعب جديد سواء في الفترة الشتوية أو الصيفية، محليًا أو دوليًا.

يستمر المنع حتى يقدّم النادي إثباتًا رسميًا من الجهة الشاكية أو من الفيفا بأنه سدد المستحقات أو نفذ القرار.

مدة العقوبة: حتى رفع الإيقاف

هذه الصيغة تعني أن العقوبة غير محددة بزمن، على خلاف بعض الحالات التي يتم خلالها إعلان إيقاف القيد لفترتين متتاليتين أو ما شابه، تُرفع فور يتأكد الفيفا من استلام ما يثبت تنفيذ القرار.

بعد الرفع، يُحدث الفيفا النظام لإزالة الحظر تلقائيًا، ويُخطر الاتحاد المصري رسميًا بالسماح بالتسجيل من جديد.

واقعة سابقة مع الزمالك

الزمالك نفسه في 2022، عوقب بحظر تسجيل لاعبين بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة المتعلقة بانتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى النادي الأبيض، وتم رفع الحظر بعد السداد.

القضية الرابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك