إبراهيم حسن عن عدم انضمام ناصر ماهر: لا توجد مشكلة.. والاختيارات بناء على رؤية فنية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:41 م 08/11/2025
ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك

علّق إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري لكرة القدم، على أسباب عدم انضمام لاعب فريق الزمالك ناصر ماهر إلى معسكر المنتخب المقبل، الذي سيقام في الإمارات للتحضير لبطولة دبي الودية.

عبّر ناصر ماهر عن استيائه من قرار استبعاده عن المنتخب الأول، قائلاً: "ظلم كبير ملوش علاقة بالكورة." طالع التفاصيل

وقال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم السبت: "لا توجد أي مشكلة لدينا، الأمر متعلق فقط باختيارات ورؤية الجهاز الفني."

وأضاف: "جميع اللاعبين لدينا في ميزان واحد."

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن قد أعلن قائمة المنتخب، التي شهدت عودة عدة أسماء، أبرزها أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز. طالع التفاصيل

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية، التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر يتواجد حاليًا مع فريق الزمالك، حيث سيخوض الفريق الأبيض لقاء نهائي السوبر المصري ضد الأهلي مساء غدٍ الأحد، في لقاء يقام على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة "أبوظبي."

السوبر المصري الزمالك الأهلي منتخب مصر إبراهيم حسن ناصر ماهر

  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

