ستكون العاصمة الإماراتية أبوظبي مسرحًا للقمة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويحتضن ستاد محمد بن زايد قمة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساءً بنهائي السوبر المصري.

وكان الأهلي والزمالك تأهلا إلى نهائي السوبر على حساب سيراميكا كليوباترا (2-1) وبيراميدز (5-4 ركلات الترجيح) في مواجهتي نصف النهائي.

ويعد لقاء الليلة من أهم مباريات الموسم بالنسبة للأهلي والزمالك في ظل سعيهما لتتويج سيمنحهما دفعة كبيرة في المنافسات المحلية والقارية القادمة.

توروب يبحث عن اللقب الأول مع الأهلي

يدخل الأهلي نهائي السوبر محملًا بتحديات كبيرة، فلا بديل أمامه سوى الفوز والتتويج لتجنب الدخول في مرحلة الشك تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب.

ويبحث توروب عن لقبه الأول مع الأهلي بعد 6 مباريات تولى فيهم القيادة الفنية للمارد الأحمر بمختلف المسابقات (3 انتصارات، وتعادلين).

ولا شك أن الفوز بالسوبر سيخلق حالة من الهدوء حول توروب ولاعبي الأهلي قبل استئناف الدوري وبدء معارك دوري أبطال أفريقيا بعد فترة التوقف الدولي، خاصة وأن أداء ونتائج الفريق لا تسير بالشكل الجيد هذا الموسم.

وقال المدرب الدنماركي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدي فكرة حول الحساسية التي تحيط بمباراة الأهلي والزمالك، وأعلم أنها أهم مباراة لجماهيرنا، ومواجهتي مع الغريم التاريخي فرصة للفوز بأول ألقابي مع الأهلي".

ولن يمثل نهائي السوبر ضد الزمالك تحديًا فقط بالنسبة لتوروب ولكن أيضًا لكتيبة النجوم الذين يتواجدون في القلعة الحمراء وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو والذي سيلعب لأول مرة ضد فريقه السابق بقميص الأهلي.

ويتطلع زيزو أن يظهر بمستوى جيد ضد الزمالك للرد على الانتقادات التي يتعرض لها من الجماهير البيضاء.

بقيادة خليل أوموت.. طاقم حكام عابر للقارات يقود نهائي كأس السوبر

حلم عبدالرؤوف ومشروع جون إدوارد

على الجانب الآخر، يمتلك الزمالك بقيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف دوافع كبيرة من أجل حصد السوبر المصري رغم الأزمات التي يعاني من القلعة البيضاء.

ولم يخض عبدالرؤوف سوى مباراتين مع الزمالك ضد (طلائع الجيش 3-1 في الدوري، وبيراميدز بركلات الترجيح بنصف نهائي السوبر).

ويحلم أحمد عبدالرؤوف بأن يصبح ثاني مدرب مصري يقود الزمالك للتتويج بكأس السوبر المصري بعد محمد حلمي في 2017.

وربما الفوز بالسوبر قد يدفع الزمالك للإبقاء على عبدالرؤوف وعدم استقدام أي مدرب أجنبي خاصة في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي.

وقال عبدالرؤوف: "وجودي في أول ديربي لي مسئولية وإن شاء الله أكون على قدر هذه المسؤولية، ولدينا شخصية التعامل مع مثل هذه المباريات".

وفي الوقت نفسه، يريد أن يثبت لاعبو الزمالك قدراتهم الفنية للجماهير بالفوز على الغريم التقليدي، خاصة وأن النتائج لم تكن جيدة في المرحلة الماضية مع المدرب السابق البلجيكي يانيك فيريرا.

كما أن الفوز بالسوبر المصري قد يكون نقطة تحول في مشروع المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد والذي تعرض لانتقادات عنيفة من الجماهير البيضاء بسبب عدم قوة الصفقات التي تم إبرامها في الصيف، بجانب تراجع الأداء والنتائج والتي أدت إلى التخلص من يانيك فيريرا.

وكان الزمالك خسر أمام الأهلي في لقاء الدور الأول من الدوري الممتاز بنتيجة 2-1 يوم 29 سبتمبر الماضي.

ولم يتوج الزمالك بلقب السوبر في آخر 5 نسخ منذ أن فاز في 2020 على الأهلي بركلات الترجيح.

السوبر السادس بين الأهلي والزمالك في الإمارات

ستكون قمة الليلة هي السادسة في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك ببطولة كأس السوبر المصري على أرض الإمارات.

وسبق وأن التقى الفريقان في السوبر بالعاصمة أبوظبي 5 مباريات سابقة، (توج الأهلي باللقب 3 مرات منها لقاء انتهى بركلات الترجيح، وحصد الزمالك اللقب مرتين بركلات الترجيح).

وبشكل عام، التقى الأهلي والزمالك في 9 مباريات بالسوبر المصري سواء بالشكل القديم أو الجديد (تفوق الأحمر في 7، وحسم الأبيض لقبين).

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للسوبر المصري بـ15 لقبا، بينما حصد الزمالك 4 ألقاب فقط.

نهائي الـ500 ألف دولار

يبحث الأهلي والزمالك عن اقتناص الجائزة المالية الأكبر في السوبر المصري.

وسيحصل البطل على 300 ألف دولار، بينما سينال الوصيف 200 ألف دولار.

وكان كل فريق مشارك في السوبر (الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا) حصل على 50 ألف دولار لكل منهم.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: الأهلي ضد الزمالك

الحدث: نهائي كأس السوبر المصري 2025

التاريخ: 9 نوفمبر 2025

الملعب: ملعب محمد بن زايد

التوقيت: 5:30 مساء

الحكم: التركي خليل أوموت

القناة الناقلة: أون سبورت، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية