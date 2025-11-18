المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ودع من نصف النهائي.. مسار يسقط في فخ الهزيمة أمام أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا للسيدات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:14 م 18/11/2025
مسار

لقطة من مباراة مسار أمام أسيك ميموزا

سقط نادي مسار في فخ الهزيمة أمام نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وتفوق فريق أسيك ميموزا على نظيره مسار بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

مسار يودع دوري أبطال أفريقيا للسيدات

ظهرت خطورة فريق مسار خلال المباراة أمام أسيك ميموزا خلال أوقات متفرقة من اللقاء، وبادرت سيدات النادي الإيفواري بالهجوم في أكثر من مناسبة.

ونجح فريق أسيك ميموزا في التسجيل خلال الشوط الثاني من المباراة، وحاول مسار العودة في النتيجة وإحراز التعادل، إلا أن النادي الإيفواري أظهر صلابته.

وظلت محاولات مسار من أجل تسجيل التعادل، إلا أن صافرة النهاية كانت أسرع من أن تهتز الشباك مجددًا عقب هدف أسيك ميموزا.

وتأهل أسيك ميموزا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي، في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وصعد فريق الجيش الملكي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

 

أسيك ميموزا مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات

