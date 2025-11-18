المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد توديعه.. ماذا قدم مسار خلال تاريخه في دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:08 م 18/11/2025
فريق مسار للسيدات

فريق مسار

ودع نادي مسار منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، وذلك بعد تعثره أمام نظيره أسيك ميموزا الإيفواري في المواجهة التي جمعت بينهما بدور نصف النهائي.

وتفوق فريق أسيك ميموزا على نظيره مسار بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي، بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وتأهل أسيك ميموزا ليضرب موعدًا مع الجيش الملكي المغربي، في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، في النسخة التي تستضيفها مصر.

كيف كانت مشاركة مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

ظهرت النسخة الأولى من دوري أبطال أفريقيا للسيدات عام 2021، وشارك خلالها فريق وادي دجلة ممثلًا عن مصر، وتوج ماميلودي صنداونز بالبطولة.

وشارك وادي دجلة في النسخة الثانية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات عام 2022، وتوج الجيش الملكي بتلك النسخة.

ولم تشارك أندية مصرية خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات نسخة 2023، وحسم صنداونز اللقب الثاني له من المسابقة.

وشهدت نسخة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، الظهور الأول لفريق مسار، وقدم الفريق مستويات مميزة خلال مشاركته القوية بالمسابقة.

تأهل مسار للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، بعد حسمه المركز الثاني في تصفيات منطقة شمال أفريقيا عقب حسمه للقب الدوري المصري في ذلك الموسم.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وتأهل بذلك الجيش الملكي إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرر إسناد تنظيم البطولة إلى المغرب، ليشارك الجيش الملكي بصفته الفريق المضيف، وصعد مسار بصفته وصيف تصفيات منطقة شمال أفريقيا.

وافتتح مسار مشواره بالفوز أمام صنداونز بهدف نظيف في دور المجموعات، قبل أن يتعادل مع إيدو كوينز سلبيًا، ليتفوق على البنك التجاري الإثيوبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

وصعد مسار بتلك النتائج إلى نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، إلا أن الفريق تعثر أمام الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، ونجح في حصد الميدالية البرونزية على حساب إيدو كوينز بركلات الترجيح.

مسار يودع دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025

تأهل مسار إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد تتويجه بالدوري المصري وذلك لصفته فريق البلد المنظم، حيث تستضيف مدينتي الإسماعيلية والقاهرة منافسات المسابقة 2025.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات منطقة شمال أفريقيا خلف نادي الجيش الملكي المغربي، قبل أن يتأهل الفريق بصفته البلد المنظم.

وافتتح مسار مشواره في دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي مع الجيش الملكي دون أهداف، في الجولة الأولى من المسابقة، قبل أن يتفوق الفريق المصري على نظيره 15 أغسطس بخماسية نظيفة.

وتعادل مسار مع فريق باماكو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي الذي خسره لاحقًا بهدف نظيف أمام أسيك ميموزا، ومن المنتظر أن يلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع.

مباراة مسار القادمة
مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات فريق مسار

