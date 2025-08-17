أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أن المهاجم السويدي فيكتور جيوكرس سيمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل يفرض أيضًا حالة من الرهبة على مدافعي الخصوم.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بالتأكيد الأهداف هي أهم مميزاته، فهذا ما يجيده بشكل استثنائي، لكنه يجلب أيضًا عنصر الخوف. ليس فقط بقدرته على إنهاء الهجمات، بل من خلال الضغط النفسي الذي يخلقه على المنافسين".

وانضم جيوكرس إلى صفوف أرسنال في صفقة كبيرة هذا الصيف، بعد تألقه اللافت مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، حيث قاد الفريق للمنافسة على الألقاب وسجل أهدافًا مؤثرة جعلته محط أنظار كبار أندية أوروبا.

ويرى أرتيتا أن وجود المهاجم السويدي سيمنح "الجانرز" بعدًا إضافيًا في الهجوم، خصوصًا مع قدرته على التحرك المستمر وإجبار الدفاعات على ارتكاب الأخطاء، وهو ما يعزز من طموحات أرسنال في المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الجديد.