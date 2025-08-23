5 إصابات تضرب أرسنال.. هل يصمد الجانرز أمام ليفربول؟

تعرض أرسنال لضربة موجعة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته أمام ليدز يونايتد، مصحوبة بإصابات مؤثرة لنجميه مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا، مما يثير القلق قبل مواجهة ليفربول المرتقبة في الجولة الثالثة على ملعب أنفيلد يوم 31 أغسطس 2025.

أرسنال في ورطة قبل موقعة أنفيلد

غادر أوديجارد المباراة في الدقيقة 38 بعد تعرضه لإصابة، فيما اضطر ساكا لمغادرة الملعب في الدقيقة 53 بسبب إصابة أخرى، لتتفاقم أزمة الجانرز الذين يعانون بالفعل من غياب كاي هافيرتز لفترة طويلة بعد إصابته في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد.

كما يغيب الوافد الجديد كريستيان نورجارد بسبب الإصابة، بينما لا يزال مشاركة بن وايت في المباراة القادمة غير مؤكدة بعد خروجه في الدقيقة 71 أمام يونايتد.

تألق جيوكيرس ودومان يدخل التاريخ

على الجانب الإيجابي، شهدت المباراة تألق الوافد الجديد فيكتور جيوكيرس، حيث سجل السويدي هدفًا رائعًا في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، في أول أهدافه مع أرسنال.

كما دخل التاريخ الشاب ماكس دومان (15 عامًا)، الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في البريميرليج بعد إيثان نوانيري، وحظي باستقبال حار من الجماهير في أول ظهور له.

إيبيريتشي إيزي يعود إلى أرسنال

وفي سياق آخر، أعلن أرسنال قبل المباراة عن ضمه السابع في الميركاتو الصيفي، باستعادة إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس بعقد طويل الأمد.

تم تقديم إيزي في ملعب الإمارات، ليعود إلى صفوف الجانرز في خطوة تعزز خيارات الفريق الهجومية.