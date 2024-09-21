يواصل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، إصراره على مغادرة النادي والانضمام إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

إيزاك يجدد رغبته في الانتقال إلى ليفربول

ووفقًا لصحيفة "التليجراف"، أكد إيزاك رغبته في تحقيق حلمه باللعب مع الريدز خلال محادثات أجراها مع مالكي نيوكاسل في منزله يوم الإثنين.

صلاح على أعتاب تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي

زار جيمي روبن، المالك المشارك لنيوكاسل، برفقة وفد من صندوق الاستثمارات العامة، إيزاك في محاولة لإقناعه بالبقاء وإعادة الانضمام إلى الفريق.

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ظل متمسكًا بموقفه، رافضًا العودة إلى التدريبات مع الفريق الأول، حيث غاب عن فترة الإعداد للموسم الجديد ولم يشارك في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

عرض ليفربول المرفوض

وكان ليفربول قد تقدم بعرض بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لضم إيزاك، لكن نيوكاسل رفض العرض، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع.

مدرب نيوكاسل يطلب حسم مصير إيزاك بعد الخسارة من ليفربول

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن ليفربول يستعد لتقديم عرض محسن قد يصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن نجمهم.

هل يسمحون برحيل نجمهم أم يبحثون عن بديل؟

يواجه نيوكاسل معضلة حقيقية، إذ يصعب إجبار لاعب غير راغب بالبقاء على الاستمرار، خاصة مع إصرار إيزاك على عدم اللعب مجددًا مع الفريق.

ويبدو أن النادي قد يضطر للتفكير في بدائل هجومية إذا لم يسمح إيزاك بالرحيل قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 1 سبتمبر، فإن تعاقد نيوكاسل مع مهاجم بديل مثل يوان ويسا من برينتفورد قد يكون حلاً لتعويض رحيله المحتمل.