المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

هل يتمسك إيزاك بحلم ليفربول بعد محادثاته مع مالكي نيوكاسل؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:53 م 26/08/2025
إيزاك

المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك

يواصل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، إصراره على مغادرة النادي والانضمام إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

إيزاك يجدد رغبته في الانتقال إلى ليفربول

ووفقًا لصحيفة "التليجراف"، أكد إيزاك رغبته في تحقيق حلمه باللعب مع الريدز خلال محادثات أجراها مع مالكي نيوكاسل في منزله يوم الإثنين.

صلاح على أعتاب تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي

زار جيمي روبن، المالك المشارك لنيوكاسل، برفقة وفد من صندوق الاستثمارات العامة، إيزاك في محاولة لإقناعه بالبقاء وإعادة الانضمام إلى الفريق.

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ظل متمسكًا بموقفه، رافضًا العودة إلى التدريبات مع الفريق الأول، حيث غاب عن فترة الإعداد للموسم الجديد ولم يشارك في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

عرض ليفربول المرفوض

وكان ليفربول قد تقدم بعرض بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لضم إيزاك، لكن نيوكاسل رفض العرض، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع.

مدرب نيوكاسل يطلب حسم مصير إيزاك بعد الخسارة من ليفربول

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن ليفربول يستعد لتقديم عرض محسن قد يصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن نجمهم.

هل يسمحون برحيل نجمهم أم يبحثون عن بديل؟

يواجه نيوكاسل معضلة حقيقية، إذ يصعب إجبار لاعب غير راغب بالبقاء على الاستمرار، خاصة مع إصرار إيزاك على عدم اللعب مجددًا مع الفريق.

ويبدو أن النادي قد يضطر للتفكير في بدائل هجومية إذا لم يسمح إيزاك بالرحيل قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 1 سبتمبر، فإن تعاقد نيوكاسل مع مهاجم بديل مثل يوان ويسا من برينتفورد قد يكون حلاً لتعويض رحيله المحتمل.

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك انتقال صندوق الاستثمارات العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg