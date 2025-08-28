المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب كريستال بالاس يشيد بجويهي: حاضر معنا رغم شائعات ليفربول

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

07:16 م 28/08/2025
جلاسنر

مدرب كريستال

أكد أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، ثقته في قائده مارك جويهي قبل مواجهة فريدريكستاد النرويجي مساء اليوم في إياب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

ويدخل بالاس اللقاء الحاسم خارج أرضه متسلحًا بفوزه ذهابًا على ملعب سيلهورست بارك بهدف دون رد، على أمل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

جويهي، البالغ من العمر 24 عامًا، جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسها ليفربول، ما أثار الجدل حول مستقبله مع النسور.

ومع ذلك، شدد جلاسنر على التزام مدافعه الدولي بالتركيز مع الفريق في المرحلة الحالية، قائلًا في تصريحات لقناة "تشانيل 5": "أتحدث مع مارك يوميًا، وكان واضحًا بالنسبة لنا: هو جاء إلى النرويج ليلعب المباراة. نعرف أننا يمكن أن نعتمد عليه، ونثق تمامًا في قدرته على تقديم الأداء المنتظر."

ويعد جويهي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب النمساوي، نظرًا لصلابته الدفاعية وخبرته في قيادة الخط الخلفي، حيث يمثل عنصر أمان للفريق في المباريات الكبرى.

ويرى جلاسنر أن استمرار تركيز جويهي على أرض الملعب، بعيدًا عن أخبار الانتقالات، سيكون مفتاحًا مهمًا لعبور مواجهة الليلة ومواصلة المشوار الأوروبي.

