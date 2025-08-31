نجح نيوكاسل يونايتد أخيرًا في إيجاد المهاجم الذي طال انتظاره، بعدما فشل في ضم ماتيوس كونيا، برايان مبويمو، وبنيامين شيسكو هذا الصيف.

الآن، جاء الدور على الألماني الدولي نيك فولمايد، المهاجم صاحب الـ23 عامًا، القادم من شتوتجارت مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، في صفقة هي الأغلى بتاريخ "الماجبيز".

لكن.. من هو "ميسي ذو المترين" الذي سيملأ فراغ كالوم ويلسون وربما ألكسندر إيزاك مستقبلًا؟

لمساته لا تصدق بالنسبة لطوله

القائد في شتوتجارت، أتاكان كارازور، أطلق عليه لقب "ميسي ذو المترين"، نظرًا لمهاراته الفنية الاستثنائية رغم طوله الفارع (1.98 م).

نيك فولمايد قدم لمحات فنية لافتة منذ بداياته مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا.

وفي مباراة ودية أمام إسبانيا، قدّم فولمايد واحدًا من أجمل أهدافه، دوران سريع في وسط الملعب، تمريرة، ثم اختراق، مراوغة بين أقدام المدافع وتسديدة ساقطة فوق الحارس.

زميله روكو رايتس وصف الهدف بـ"المثالي"، بينما كتب الصحفي كريستوف روف: "إنه أفضل رجل بطول مترين ربما تشاهده، الكرة تلتصق بقدميه وهو يراوغ".

مصدر إلهامه هاري كين

رغم مقارنته بميسي، إلا أن فولمايد نفسه يؤكد أن قدوته هو هاري كين.

يقول: "منه يمكنك أن تتعلم الكثير كمهاجم".

وفي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا الأخيرة، تُوج بالحذاء الذهبي بعد تسجيل 6 أهداف، بينها ثلاثية في شباك سلوفاكيا، ليؤكد قدراته كهداف كلاسيكي أيضًا، بفضل ضرباته الرأسية وتمركزه داخل منطقة الجزاء.

موسم تاريخي مع شتوتجارت

فولمايد قاد شتوتجارت إلى لقب كأس ألمانيا لأول مرة في تاريخه، مسجلًا 17 هدفًا في 33 مباراة الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار عمالقة أوروبا، وعلى رأسهم بايرن ميونيخ.

لكن النادي البافاري اصطدم برفض إدارة شتوتجارت المتكرر، رغم تقديم عروض وصلت إلى 60 مليون يورو.

مدير الرياضة في بايرن، ماكس إيبرل، سخر متسائلًا: "هل يستحق فولمايد 80 مليون يورو؟" لكن في النهاية لم يستطع مجاراة القوة المالية للبريميرليج.

هيمنة مالية إنجليزية

المدرب فينسنت كومباني، الذي يعرف جيدًا صعوبة المنافسة مع الدوري الإنجليزي، لخّص الأمر بكلمة واحدة: "المال".

وقال: "البريميرليج ببساطة في مستوى آخر ماليًا، ليس فقط ناديين أو ثلاثة، بل الجميع."

أما كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، فقال: "نيوكاسل نادٍ جيد، لكنهم ليسوا من الصفوة. ومع ذلك، البريميرليج في دوري آخر من الناحية المالية".

خطوة جديدة في مسيرة "ميسي العملاق"

الأسطورة الألمانية لوتار ماتيوس علّق على انتقاله قائلاً: "الآن فولمايد في أفضل دوري في العالم. مع هذا القوام، أعتقد أنه سينجح في البريميرليج، لكن عليه أن يثبت نفسه".

في نيوكاسل، قد يجد فولمايد فرصة لم يكن يحصل عليها دائمًا مع فيردر بريمن أو شتوتجارت، حيث كان في الظل خلف ثنائيات هجومية أخرى.

اليوم، سيكون المهاجم الأساسي في فريق إيدي هاو، وسط تطلعات جماهير "الماجبيز" لرؤية ما يمكن أن يقدمه على مسرح سانت جيمس بارك.

حياة خارج الملعب

خارج المستطيل الأخضر، فولمايد شخصية اجتماعية، وُلد في بريمن شمال ألمانيا، ويصف نفسه بأنه "ابن المدينة" الذي يحتاج إلى "الزحام والمسافات القصيرة".

هوايته الأولى كانت كرة اليد، قبل أن يتجه إلى كرة القدم ويُصبح أحد أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا.