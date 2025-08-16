المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:27 ص 16/08/2025
ليفربول

ليفربول يواجه نيوكاسل

يستعد نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، لخوض مباراته القادمة ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يأتي ليفربول إلى هذه المواجهة بعد فوزه في المباراة الافتتاحية للموسم أمام بورنموث بنتيجة 1-0 على ملعب أنفيلد، حيث شهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل قيادة خط هجوم الريدز بثقة.

من جهة أخرى، يسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه بعد موسم متذبذب العام الماضي، حيث يعول الفريق على دعم جماهيره وأداء لاعبين مثل ألكسندر إيزاك لتحدي قوة ليفربول.

10 أهداف افتتاحية.. محمد صلاح يتربع على عرش البريميرليج

وتعد مباراة ليفربول المقبلة ضد نيوكاسل اختبارًا مبكرًا لقدرة ليفربول على الحفاظ على لقب الدوري بعد انطلاقة قوية في الموسم، خاصة بعد خسارته لقب كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح في 10 أغسطس 2025.

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد نيوكاسل

المباراة المرتقبة ستقام يوم الأحد، 25 أغسطس 2025، في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:00 مساءً بتوقيت القاهرة) على ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول المقبلة ضد نيوكاسل

ستنقل مباراة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

لماذا غاب جرافينبيرش عن المباراة الافتتاحية لليفربول؟

كما يمكن للمشجعين متابعة البث المباشر عبر منصة beIN CONNECT للأجهزة الذكية.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح موعد مباراة ليفربول المقبلة مباراة ليفربول المقبلة ضد نيوكاسل ليفربول ضد نيوكاسل

