أسهم محمد صلاح، نجم ليفربول، في فوز عريض لفريقه في افتتاح مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على ضيفه بورنموث 4-2، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في بداية مظفرة لمشوار "الريدز" للدفاع عن لقب بريميرليج.

وأحرز صلاح الهدف الرابع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي احتضنه ملعب "أنفيلد".

ماذا قدم محمد صلاح أمام بورنموث؟

لعب صلاح مباراة ليفربول ضد بورنموث كاملة، وحصل على تقييم 8.3 من 10 وفقا لمنصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات.

وتشير المنصة ذاتها إلى أن صلاح قطع مسافة 19 كيلومترات في مباراة ليفربول ضد بورنموث، وبلغت سرعته القصوى 29.8 كم/ساعة.

ولمس صلاح الكرة 48 مرة، وبلغت دقة تمريراته 59% (17 تمريرة صحيحة من 29).

وأطلق النجم المصري تسديدتين على مرمى بورنموث، وخسر الكرة 22 مرة.

صلاح يعيد كتابة التاريخ

وبهدفه ضد بورنموث، عزز صلاح صدارته لأكثر اللاعبين تسجيلا في مباريات الجولة الأولى من الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات قائد منتخب مصر أول لاعب يصل إلى 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية لموسم بريميرليج.

وإجمالا وصل عدد إسهامات صلاح التهديفية في مباريات الجولة الأولى إلى 15، بصناعته 5 أهداف، وهو أيضا أكثر اللاعبين إسهاما في جولة الافتتاح.

وتجدر الإشارة إلى أن صلاح سجل أو صنع في كل مباريات الجولة الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي التي لعبها مع ليفربول.