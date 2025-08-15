المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

أعاد كتابة التاريخ.. ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:02 ص 16/08/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أسهم محمد صلاح، نجم ليفربول، في فوز عريض لفريقه في افتتاح مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على ضيفه بورنموث 4-2، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في بداية مظفرة لمشوار "الريدز" للدفاع عن لقب بريميرليج.

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد

وأحرز صلاح الهدف الرابع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي احتضنه ملعب "أنفيلد".

ماذا قدم محمد صلاح أمام بورنموث؟

لعب صلاح مباراة ليفربول ضد بورنموث كاملة، وحصل على تقييم 8.3 من 10 وفقا لمنصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات.

وتشير المنصة ذاتها إلى أن صلاح قطع مسافة 19 كيلومترات في مباراة ليفربول ضد بورنموث، وبلغت سرعته القصوى 29.8 كم/ساعة.

موعد مشاركة كومان في تدريبات النصر 

ولمس صلاح الكرة 48 مرة، وبلغت دقة تمريراته 59% (17 تمريرة صحيحة من 29).

وأطلق النجم المصري تسديدتين على مرمى بورنموث، وخسر الكرة 22 مرة.

صلاح يعيد كتابة التاريخ

وبهدفه ضد بورنموث، عزز صلاح صدارته لأكثر اللاعبين تسجيلا في مباريات الجولة الأولى من الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات قائد منتخب مصر أول لاعب يصل إلى 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية لموسم بريميرليج.

رسميا.. برشلونة يعلن تمديد عقد جول كوندي

وإجمالا وصل عدد إسهامات صلاح التهديفية في مباريات الجولة الأولى إلى 15، بصناعته 5 أهداف، وهو أيضا أكثر اللاعبين إسهاما في جولة الافتتاح.

وتجدر الإشارة إلى أن صلاح سجل أو صنع في كل مباريات الجولة الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي التي لعبها مع ليفربول.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

