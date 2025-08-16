المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

هاو: من حق جماهير نيوكاسل أن تهتف ضد إيزاك.. والباب ما زال مفتوحا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:39 م 16/08/2025
إيزاك

إيزاك بقميص نيوكاسل يونايتد في موسم 2024-2025

يرى المدير الفني إيدي هاو، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، أن جماهير فريقه تملك الحق في الهتاف ضد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، موضحًا في سياق منفصل أن الباب ما زال مفتوحًا أمام عودة صاحب الـ25 عامًا إلى ملعب سانت جيمس بارك.

وعانى نيوكاسل خارج أرضه، اليوم السبت، أمام أستون فيلا، ليكتفي بالتعادل سلبيًا ضد فريق المدرب الإسباني يوناي إيمري الذي أكمل نحو 30 دقيقة من مباراته منقوصًا من اللاعب إزري كونسا إثر حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

مدرب نيوكاسل يعلق على مستقبل إيزاك

أهدر نيوكاسل يونايتد العديد من الفرص الهجومية المحققة في فيلا بارك، إذ خاض فريق إيدي هاو المباراة دون مهاجم صريح في ظل غياب إيزاك، ليضطر أنتوني جوردون إلى المشاركة في المركز رقم 9.

وقال هاو عن إيزاك في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لم يتغير أي شيء.. الباب ما زال مفتوحًا أمامه، والقرار بيده ليحدد ما يريده".

وأضاف مدرب نيوكاسل: "أريد حسم الأمور سريعًا، ونحن بحاجة إلى الوضوح ولا نريد أي نوع من التشويش.. لست أنا من يتحكم في مستقبل إيزاك، هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يحسم الأمر".

وعن الهتافات التي وجهها جمهور نيوكاسل يونايتد ضد إيزاك: "المشجعون تصرفوا بشكل جيد جدًا.. وإذا أرادو أن يعبروا عن رأيهم، فهم أحرار في ذلك".

الوجهة المحتملة

يرغب إيزاك في ارتداء قميص نادي ليفربول، لكن الأخير قد لا يقدم له أي عروض رسمية هذا الصيف، في ظل مغالاة نيوكاسل الذي ينتظر الحصول على ما يقارب 150 مليون جنيه إسترليني.

وتمرد إيزاك على نيوكاسل يونايتد هذا الصيف، بينما لم يعد حتى الآن إلى الحصص التدريبية الجماعية.

ويستعد نيوكاسل يونايتد لخوض مباراة صعبة في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، إذ يستقبل حامل اللقب ليفربول في سانت جيمس بارك، الإثنين 25 أغسطس.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك

