هدف تاريخي وهشاشة دفاعية.. 5 أرقام من مباراة ليفربول الافتتاحية ضد بورنموث

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:33 م 16/08/2025
ليفربول

ليفربول يفوز على بورنموث برباعية

استهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بفوز قوي بنتيجة 4-2 على بورنموث في مباراة مثيرة على ملعب أنفيلد.

ورغم التألق الهجومي للريدز، أثارت بعض الثغرات الدفاعية قلق الجماهير.

تألق إيكيتيكي وكييزا وصلاح

ترك هوجو إيكيتيكي بصمة فورية في أول ظهور له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز في مباراته الافتتاحية بعد داروين نونيز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كما تألق فيديريكو كييزا بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 88، وهو أحدث هدف فوز لليفربول في الجولة الافتتاحية للدوري.

وواصل محمد صلاح تألقه بتسجيل هدف، ليعادل رقم أندي كول برصيد 187 هدفاً في الدوري الإنجليزي، محققاً ذلك في 112 مباراة أقل.

على الجانب الآخر، قدم بورنموث أداءً شجاعاً بعد تأخره بهدفين.

نجح أنطوان سيمينيو في تسجيل هدفين، ليصبح أول لاعب زائر يسجل ثنائية في أنفيلد منذ لياندرو تروسارد في سبتمبر 2022، معيداً المباراة إلى التعادل 2-2 قبل أن يحسم ليفربول النتيجة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وفيما يلي 5 أرقام من مباراة ليفربول ضد بورنموث:

- استقبلت شباك ليفربول ثلاث فرص خطيرة في هذه المباراة، ليصل إجمالي الفرص الخطيرة التي واجهها الفريق في آخر مباراتين رسميتين إلى سبع فرص.

- استقبل الريدز هدفين من هجمات مرتدة سريعة، وهو نفس العدد الذي استقبلوه طوال الموسم الماضي بأكمله وفقاً لإحصائيات Opta.

- أظهر فيرجيل فان ديك صلابة دفاعية بفوزه بنسبة 100% من المبارزات الأرضية و91% من المبارزات الهوائية، بينما فاز كل من ميلوش كيركيز وإبراهيما كوناتي بنسبة 50% فقط من مبارزاتهما الأرضية.

- انضم إيكيتيكي إلى نونيز كثاني لاعب يسجل ويصنع في أول مباراة له مع ليفربول.

- سجل صلاح 10 أهداف في الجولات الافتتاحية للدوري، معززًا تصدره لقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في افتتاحيات الدوري.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح كييزا هوجو إيكيتيكي ضد بورنموث

