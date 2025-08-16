حرصت جماهير وولفرهامبتون على تكريم نجمها السابق ديوجو جوتا، من خلال "تيفو" خاص رفعته في مدرجات ملعب المباراة أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويأتي هذا التكريم تخليدًا لذكرى جوتا، الذي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي، إثر حادث تعرض له في إسبانيا أثناء عودته إلى إنجلترا للتحضير للموسم الجديد.

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، قد انضم إلى صفوف وولفرهامبتون في عام 2017 قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال نهائي مقابل 14 مليون يورو.

وفي صيف 2020، انتقل النجم البرتغالي إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون يورو، ليواصل تألقه في الملاعب الإنجليزية.

وقدّمت جماهير وولفرهامبتون لفتة إنسانية رائعة برفع تيفو خاص يحمل صورته واسمه قبل انطلاق المباراة أمام السيتي، في مشهد مؤثر حظي بتفاعل واسع من المتابعين.

حضور صديق مقرب

كما حرص النجم البرتغالي جواو نيفيز، لاعب الهلال السعودي وزميل جوتا السابق، على التواجد في مدرجات ملعب اللقاء، للمشاركة في تكريم صديقه الراحل.

