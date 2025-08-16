المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مرموش اكتفى بـ24 دقيقة.. مان سيتي يبدأ رحلة استعادة لقب بريميرليج باكتساح وولفرهامبتون

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:31 م 16/08/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

بدأ مانشستر سيتي رحلة استعادة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على وولفرهامبتون، اليوم السبت، بنتيجة 4-0 في ليلة تألق هالاند.

وحل مانشستر سيتي ضيفًا على وولفرهامبتون، اليوم السبت، بملعب "مولينيو" في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

للتعرف على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

تشكيل مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي

دخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة مكونة من: "جيمس ترافورد، ريكو لويس، ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند".

وجاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي: "خوسيه سا، دوهيرتي، أغبادو، توتي جوميز، كي-يانا هوفر، جواو جوميز، أندريه، ديفيد مولر وولف، جان بلغارد، لارسن، مونيتسي".

لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة أي خطورة من جانب الفريقين وسط سيطرة واستحواذ من مانشستر سيتي.

وبدأت الخطورة الفعلية في الدقيقة 20 بعدما أرسل برناردو سيلفا عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وحولها إيرلينج هالاند برأسية قوية ولكنها علت العارضة.

وباغت وولفرهامبتون نظيره مانشستر سيتي برأسية مونيتسي سكنت الشباك في الدقيقة 26 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

سر استبعاد إيدرسون من مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

هدفان في 3 دقائق

واستمر التعادل السلبي مسيطر حتى جاءت الدقيقة 34 التي شهدت تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول بعدما أرسل ريكو لويس عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة في المرمى الخالي، لتصبح النتيجة 1-0.

وبعد 3 دقائق عزز رايندرز تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 37 بعد تمريرة رائعة من أوسكار بوب إلى رايندرز الذي قابلها بتسديدة يسارية قوية على يسار حارس وولفرهامبتون، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

وحسم مانشستر سيتي أحداث الشوط الأول أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-0.

هدد وولفرمامبتون مرمى مانشستر سيتي في بداية الشوط الثاني بتسديدة من لارسن ولكنها اصطدمت في الشباك الخارجية في الدقيقة 47.

وجاءت الدقيقة 61 لتشهد على الهدف الثالث لمانشستر سيتي والثاني لمهاجمه هالاند الذي تلقى تمريرة رائعة من رايندرز ثم استلم النرويجي وسدد بقوة داخل الشباك، لتصبح النتيجة 3-0.

مشاركة عمر مرموش

وشارك النجم المصري عمر مرموش كبديل في الدقيقة 66، أي أنه لعب لمدة 24 دقيقة بخلاف الوقت بدل الضائع.

ريان شرقي يسجل الرابع

ولم يتوقف مانشستر سيتي عن هز الشباك، ففي الدقيقة 81 ظهر البديل ريان شرقي، لتستقبل شباك وولفرهامبتون الهدف الرابع.

وتحصل مرموش على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء ونفذها في الدقيقة 90+1 ولكن اصطدمت في الحائط البشري.

وانتهت أحداث المباراة بفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون برباعية دون رد في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يبدأ الدوري الإنجليزي برباعية

حصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في الجولة الافتتاحية، ليوجه رسالة شديدة اللهجة للمنافسين بأن الموسم الماضي لن يتكرر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب بريميرليج برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن باقي المنافسين حتى الآن.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وولفرهامبتون عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg