بدا المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، مرتاحًا بعد الفوز برباعية نظيفة على مضيفه وولفرهامبتون ووندرز، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وعاد مانشستر سيتي بالنتيجة المطلوبة من ملعب وولفرهامبتون، كما قدم أداءً هجوميًا مرضيًا لجوارديولا.

مرموش ضمن أسلحة مانشستر سيتي

قال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، عقب الفوز على وولفرهامبتون: "لدينا سرعة مذهلة مع رايندرز وبوب وهالاند وعمر مرموش.. هذا سلاح نريد أن نستخدمه هذا الموسم، أن نستعيد الكرة ونهاجم بشكل أسرع".

وظهر مرموش أمام وولفرهامبتون من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 66، ليظهر بشكل جيد جدًا دون أن يسجل أو يصنع.

وعن الوافد الجديد الهولندي تيجاني رايندرز، أضاف: "يمنحنا شيئًا كنا نفتقده في مانشستر سيتي، ولديه سرعة مذهلة نحو منطقة الجزاء".

وأكمل بشأن ريان شرقي: "موهبته لا تصدق في المساحات الضيقة، وإبداعه في الثلث الأخير استثنائي".

وأتم بشأن الصفقات التي أبرمها فريقه هذا الصيف: "مانشستر سيتي دائمًا ما يقوم بصفقات جيدة.. لا يوجد لاعب غير جيد في الدوري الإنجليزي من الأساس، وعندما تكون لاعب كرة قدم في بريميرليج فهذا يعني أنك جيد".

مستقبل إيدرسون

علق جوارديولا على مستقبل إيدرسون مع مانشستر سيتي: "ليس لدي أي معلومة جديدة.. كل ما أعرفه أنه يعاني من التهاب في المعدة".

واستفاض: "عندي نظرية ثابتة.. إذا أراد لاعب أن يرحل، فعليه أن يرحل، لكن وفقًا لشروط مانشستر سيتي، لأننا إذا أردنا التعاقد مع لاعب فسندفع وفقًا لشروط النادي الآخر، والقرار النهائي في الصفقات يعود إلى النادي 100%، وليس لي، لذا لا أعلم ما سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين".

يشار إلى أن الحارس البرازيلي إيدرسون بات على أعتاب الانضمام إلى جالاتا سراي، خاصة أن سيتي استقدم حارسين هذا الصيف، وأصبح قريبًا من التعاقد أيضًا مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما.