بديل إيزي.. تقارير: كريستال بالاس يقدم عرضًا لضم نجم كلوب بروج

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:42 م 17/08/2025
كريستوس تزوليس مهاجم كلوب بروج

كريستوس تزوليس لاعب كلوب بروج

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي كريستال بالاس بالتعاقد مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس، نجم فريق كلوب بروج البلجيكي، وذلك تمهيدًا لرحيل إيبيريتشي إيزي لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

تمهيدًا لرحيل إيزي.. كريستال بالاس يبحث عن البديل

وأكدت شبكة ذا أثلتيك، أن كريستال بالاس تواصل مع كلوب بروج، للتعاقد مع المهاجم كريستوس تزوليس، في إطار سعيهم للحصول على خيارات بديلة في حال رحيل إيبيريتشي إيزي عن ملعب سيلهيرست بارك هذا الصيف.

وارتبط إيزي بالانتقال لصفوف توتنهام هوتسبير، حيث من المتوقع أن تكون مواجهته ضد تشيلسي اليوم، هي اللقاء الوداعي له بقميص كريستال بالاس.

تقارير: إيزي يقترب من الانتقال إلى توتنهام

وكان كريستال بالاس قد تواصل مع ليستر سيتي، للاستفسار عن موقفه من شراء صانع الألعاب المغربي بلال الخنوس، ثم برز تزوليس كمرشح قوي لتدعيم صفوف كتيبة النسور.

كلوب بروج يتمسك بهدافه كريستوس تزوليس

وأوضحت أن كلوب بروج قد رفض عرضًا من كريستال بالاس، لكنهم يخططون للعودة بعرض أفضل، ويتحدثون أيضًا مع ممثلي المهاجم اليوناني.

وانضم تزوليس إلى النادي البلجيكي قادمًا من فورتونا دوسلدورف الصيف الماضي، مسجلًا 21 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 56 مباراة خلال موسمه الأول.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ثلاثة أهداف وصنع هدفين في سبع مباريات حتى الآن هذا الموسم، وقد وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مع ناديه البلجيكي، لذا لا ينوي فريقه بيعه حتى الآن.

كلوب بروج
كلوب بروج
أخبار إحصائيات
كريستال بالاس كلوب بروج كريستوس تزوليس

