مدرب كريستال بالاس عن مستقبل إيزي: لا تصدقوا ما تقرأونه على الإنترنت

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:43 م 17/08/2025
إيزي

إيزي من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

بدا المدير الفني النمساوي أوليفير جلاسنر، مدرب نادي كريستال بالاس، مستاءً، في تصريحاته اليوم الأحد، من الشائعات التي تؤكد رحيل اللاعب إيبيريشي إيزي عن ملعب سيلهرست بارك هذا الصيف.

وفرض كريستال بالاس التعادل دون أهداف على مضيفه تشيلسي، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مدرب كريستال بالاس يتحدث عن مستقبل إيزي

وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب التعادل مع تشيلسي، بحسب ما نشرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لا تصدقوا دائمًا ما تقرأونه، خاصة على الإنترنت".

وتساءل مدرب كريستال بالاس: "من الذي يخبرك عن مستقبل إيزي؟ من يعرف إن كان ما كتب هو الحقيقة.. هناك شائعات، هناك الكثير جدًا من الشائعات، والجميع يقول شيئًا مختلفًا عن الآخر، ربما لمصلحته".

واستفاض: "أتابع اللاعبين كل يوم في التدريبات.. لو أن ما يكتب عنهم صحيح، ما كانوا قادرين على الأداء بهذا الشكل، ولا كان الفريق سيظهر مترابطًا بهذه الطريقة، ولا كانوا ملتزمين لبعضهم البعض بهذا الشكل، هذا ببساطة غير ممكن".

وأتم المتوج بالدرع الخيرية 2025 على حساب ليفربول: "أنا هادئ جدًا، لكنني أيضًا أعرف أن أمامنا أسبوعين على نهاية سوق الانتقالات، وأعرف أن الشرط الجزائي لإيزي انتهى، لذا القرار بيد إدارة النادي، وسنرى ما سيحدث".

مستقبل إيزي

يقترب إيزي من الانضمام إلى توتنهام هذا الصيف، بحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وأكد المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين أن إيزي أبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته في إتمام انتقاله إلى توتنهام قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، فيما ما تزال المحادثات مستمرة بين الطرفين.

وكان إيزي خاض 43 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع كريستال بالاس خلال موسم 2024-2025، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

مباراة كريستال بالاس القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس إيزي

