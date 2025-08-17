لم يتخلص مسرح الأحلام بعد من الكوابيس التي عاشها في الموسم الماضي 2024-2025 تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، ليسقط مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، بالخسارة (1-0) على أرضه أمام أرسنال، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وعانى مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد المعروف بـ"مسرح الأحلام" أمام أرسنال.

وفشل مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع أرسنال، رغم سيطرة فريق أموريم على الكرة طيلة الدقائق الـ90، إذ لم يستطع أي من الثلاثي الجديد البرازيلي ماتياس كونيا والسلوفيني بنيامين سيسكو والكاميروني بريان مبيومو في هز شباك الحارس ديفيد رايا.

وللمرة الثالثة على التوالي، يعجز مانشستر يونايتد عن الفوز على أرسنال في أولد ترافورد، إذ تعادل مرة وخسر في مناسبتين.

ويستضيف أرسنال في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد في ملعب الإمارات، بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فولهام في ملعب كرافن كوتيج.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: ديوجو دالوت، ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو

الهجوم: بريان مبيومو، ماتياس كونيا

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد أمام أرسنال: توم هيتون، آيدن هيفين، تايلر فريدريكسون، هاري ماجواير، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، أماد ديالو، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس

وضمت قائمة أرسنال الاحتياطية أمام مانشستر يونايتد: كيبا أريزابالاجا، يوريان تيمبر، مايلز لويس سكيلي، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد، نوني مادويكي، كاي هافيرتز، كريستيان موسكيرا.

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

وبدأ مانشستر يونايتد محاولاته الهجومية عن طريق تسديدة أرضية من الكاميروني مبيومو، لم يجد رايا أي صعوبة في التصدي لها عند حدود الدقيقة 6.

وجرب دورجو حظه بالتصويب من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 8، لكن كرته مرت بعيدًا عن مرمى أرسنال.

وسجل أرسنال من فرصته الهجومية الأولى في الدقيقة 13 من رأسية لريكاردو كالافيوري، بعد خطأ الحارس بايندير، إثر عرضية متقنة كعادة فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا في تنفيذ الركلات الركنية.

وكاد مارتينيلي يضيف هدفًا ثانيًا في مرمى مانشستر يونايتد من تسديدة في الدقيقة 26، تألق بايندير في التصدي لها.

وتصدى قائم أرسنال في الدقيقة 30 لتسديدة قوية من الدنماركي دورجو، لتبقى شباك رايا نظيفة، رغم انتفاضة مانشستر يونايتد.

وأهدر كونيا هدفًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33، إذ صوب تسديدة ضعيفة وصلت سهلة إلى أحضان ديفيد رايا.

وعاد كونيا ليحاول مجددًا في الدقيقة 38، لكن كرته مرت أمام مرمى أرسنال دون أي متابعة من زملائه في يونايتد.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف على مانشستر يونايتد.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات مانشستر يونايتد، هذه المرة سدد ماسون ماونت كرة ضعيفة لم تشكل تهديدًا كافيًا على مرمى أرسنال في الدقيقة 49.

وتألق رايا في التصدي لتسديدة برونو فيرنانديز في الدقيقة 57.

وغادر فيكتور جيوكيريس عند حدود الدقيقة 60، ليفشل السويدي في ترك أي بصمة تهديفية في الظهور الأول مع أرسنال.

وفي الدقيقة 65، شارك السلوفيني بنيامين سيسكو لأول مرة مع مانشستر يونايتد في مباراة رسمية، إذ حل بدلًا من ماسون ماونت.

وهدد مبيومو بضربة خلفية مزدوجة مرمى أرسنال في الدقيقة 69، لكن كرته مرت بعيدًا دون أن تهدد رايا.

وحاول الكاميروني مبيومو مرة أخرى من ضربة رأسية قوية، تصدى لها رايا بنجاح، ليواصل الحفاظ على نظافة شباك أرسنال حتى الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 74، أرسل برونو فيرنانديز عرضية لسيسكو، ضربها الأخير برأسه في أول فرصة له مع مانشستر يونايتد، لتمر بجانب قائم أرسنال الأيمن.

وواصل مانشستر يونايتد الضغط على دفاع أرسنال، ليسدد البديل أوجارتي تصويبة بعيدة تمامًا عن مرمى رايا في الدقيقة 87.

وحقق أرسنال المطلوب بالحصول على نقاط مباراته أمام مانشستر يونايتد، ليفرض نفسه منذ الجولة الافتتاحية كمنافس رئيسي على اللقب في الدوري الإنجليزي، بينما يتعين على أموريم مواصلة بناء فريق جديد، مع هدف رئيسي باحتلال مركز مؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.