سانتو كلمة السر.. كريس وود يعادل رقم صلاح

بدأ كريس وود، مهاجم فريق نوتنجهام فورست، بقوة على مستوى "ماكينة الأهداف"، بعدما سجل مرتين في شباك برينتفورد بمنافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

صاحب الـ33 عامًا يقدم مستويات مميزة مع فريق نوتنجهام فورست، حيث استطاع في الموسم الماضي أن يسجل 20 هدفًا ويصنع 3 أهداف في 40 مباراة في جميع المسابقات المحلية.

وفي انطلاقة فريقه بالدوري الإنجليزي، نجح المهاجم المخضرم في تسجيل هدفين في فوز نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1.

وود يعادل محمد صلاح

سجل مهاجم منتخب نيوزيلندا، منذ تعيين البرتغالي نونو سانتو، 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي، بدون احتساب ركلات الجزاء.

وخلال هذه الفترة، تمكن الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هذا العدد، حيث افتتح موسمه بتسجيل هدف في شباك بورنموث، في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة 4-2.

وكان المهاجم المتمرس في أجواء الدوري الإنجليزي قد انتقل إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل في 2023، حيث يمتلك عقدًا ينتهي في صيف 2027.

ويمتلك وود سجلًا تهديفيًا مميزًا عندما كان مع بيرنلي وليدز يونايتد، حيث أحرز مع الأول 53 هدفًا في 165 مباراة، كما سجل 44 هدفًا في 88 مباراة مع النادي الآخر.

ويسعى كريس وود إلى تحقيق أرقام تاريخية مع فريقه الحالي، حيث سجل 38 هدفًا في 83 مباراة.

