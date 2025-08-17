المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سانتو كلمة السر.. كريس وود يعادل رقم صلاح

محمد همام

كتب - محمد همام

08:38 م 17/08/2025
كريس وود

كريس وود مهاجم فريق نوتنجهام فورست

بدأ كريس وود، مهاجم فريق نوتنجهام فورست، بقوة على مستوى "ماكينة الأهداف"، بعدما سجل مرتين في شباك برينتفورد بمنافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

صاحب الـ33 عامًا يقدم مستويات مميزة مع فريق نوتنجهام فورست، حيث استطاع في الموسم الماضي أن يسجل 20 هدفًا ويصنع 3 أهداف في 40 مباراة في جميع المسابقات المحلية.

وفي انطلاقة فريقه بالدوري الإنجليزي، نجح المهاجم المخضرم في تسجيل هدفين في فوز نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1.

وود يعادل محمد صلاح

سجل مهاجم منتخب نيوزيلندا، منذ تعيين البرتغالي نونو سانتو، 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي، بدون احتساب ركلات الجزاء.

وخلال هذه الفترة، تمكن الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هذا العدد، حيث افتتح موسمه بتسجيل هدف في شباك بورنموث، في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة 4-2.

وكان المهاجم المتمرس في أجواء الدوري الإنجليزي قد انتقل إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل في 2023، حيث يمتلك عقدًا ينتهي في صيف 2027.

ويمتلك وود سجلًا تهديفيًا مميزًا عندما كان مع بيرنلي وليدز يونايتد، حيث أحرز مع الأول 53 هدفًا في 165 مباراة، كما سجل 44 هدفًا في 88 مباراة مع النادي الآخر.

ويسعى كريس وود إلى تحقيق أرقام تاريخية مع فريقه الحالي، حيث سجل 38 هدفًا في 83 مباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول نوتنجهام فورست كريس وود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg