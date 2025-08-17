المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برونو فيرنانديز يكشف كواليس رفضه عرض الهلال

محمد همام

كتب - محمد همام

09:00 م 17/08/2025
برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز لاعب مانشستريونايتد

كشف النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، كواليس رفضه عرض الهلال السعودي، حيث تلقى عرضًا مغريًا من جانب "الزعيم".

صاحب الـ30 عامًا انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادمًا من سبورتنج لشبونة مقابل 65 مليون يورو، حيث يمتلك عقدًا مع "الشياطين الحمر" حتى صيف 2027.

وتلقى قائد فريق مانشستر يونايتد عرضًا مغريًا من جانب نادي الهلال قبل مشاركة "أزرق العاصمة" في كأس العالم للأندية 2025، إلا أن قرار البرتغالي كان البقاء.

بن نافل يقود المفاوضات

كشف الدولي البرتغالي أن رئيس نادي الهلال السابق (فهد بن نافل) تواصل معه بشكل مباشر، إلا أن حديث المدرب روبن أموريم كان حاسمًا، حيث طالبه بالبقاء وعدم الرحيل.

وأضاف برونو في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" أن رغبته كانت البقاء مع مانشستر يونايتد، خاصة أن أحلامه لم تتحقق بعد مع "الشياطين الحمر".

وشارك لاعب الوسط البرتغالي بقميص مانشستر يونايتد في 291 مباراة بكافة المسابقات، سواء محلية أو قارية، ليسجل 98 هدفًا، بجانب صناعة 86 تمريرة حاسمة.

تعادل مع آرسنال

افتتح فريق مانشستر يونايتد الموسم الجديد بمواجهة آرسنال على ملعب "أولد ترافورد"، حيث تلقى "الشياطين الحمر" الخسارة بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخرج مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة لمواجهة فولهام يوم الأحد المقبل (24 أغسطس) في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي الهلال مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز

