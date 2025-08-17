المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كلفت ربع مليار.. ماذا قدمت صفقات مانشستر يونايتد في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:09 م 17/08/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يخيب الآمال أمام أرسنال

عزز نادي مانشستر يونايتد هجوم فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم هذا الصيف بـ3 وافدين جدد، كلف استقدامهم نحو ربع مليار يورو، ليدفع بهم جميعًا أمام أرسنال في مباراة أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وخسر مانشستر يونايتد على أرضه في ملعب أولد ترافورد (1-0) أمام أرسنال.

وفشل هجوم مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع أرسنال، رغم سيطرة فريق المدرب البرتغالي روين أموريم على الكرة أغلب الدقائق الـ90، مع مشاركة الثلاثي الجديد كونيا ومبيومو وسيسكو.

صفقات مانشستر يونايتد

تعاقد مانشستر يونايتد هذا الصيف مع 3 لاعبين جدد في خط الهجوم، بتكلفة تجاوزت 225 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

ووصل السلوفيني بنيامين سيسكو من لايبزيج الألماني بأكثر من 76 مليون يورو، بينما انضم الكاميروني بريان مبيومو من برينتفورد بـ75 مليونًا، والبرازيلي ماثيوس كونيا من وولفرهامبتون ووندرز بـ75 مليونًا أخرى.

ماذا قدمت في الظهور الرسمي الأول بالدوري الإنجليزي؟

ضد أرسنال، شارك كل من مبيومو وكونيا في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي، بينما بقي سيسكو على مقاعد البدلاء، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة في الشوط الثاني، بالتحديد في الدقيقة 65.

وظل مانشستر يونايتد يبحث عن هدف واحد على الأقل طيلة الدقائق الـ90، دون جدوى، في ظل قوة دفاع أرسنال مع تألق مستمر من الحارس الإسباني ديفيد رايا.

وفيما يلي، إحصائيات صفقات مانشستر يونايتد في الظهور الرسمي الأول بالدوري الإنجليزي:

ماتياس كونيا

- التسديدات: 3 على المرمى

- المراوغات الناجحة: 4 من 6

- التمريرات الصحيحة: 14 من 16 (88%)

- الالتحامات الناجحة: 8 من 20

بريان مبيومو

- التسديدات: 3 منها 2 على المرمى

- المراوغات الناجحة: 1 من 1

- التمريرات الصحيحة: 23 من 29 (79%)

- الالتحامات الناجحة: 4 من 9

بنيامين سيسكو

- الدقائق: 25

- التسديدات: 2 خارج المرمى

- المراوغات الناجحة: لا توجد

- التمريرات الصحيحة: 4 من 5 (80%)

- الالتحامات الناجحة: 1 من 3

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد أرسنال الدوري الإنجليزي

