تعرض فريق مانشستر يونايتد للخسارة من آرسنال بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "أولد ترافورد" في إطار الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإنجليزي.

هذه الخسارة جعلت البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يتعرض لرقم سلبي.

وكان أموريم قد تولى قيادة مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الماضي، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أرقام إيجابية على مستوى الانتصارات.

رقم سلبي

تعرض المدرب البرتغالي للخسارة رقم 15 في مباراته الـ28 في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفوز في سبع مناسبات مقابل ست تعادلات.

ويُعد أموريم أسرع مدرب يتعرض لهذا العدد من الخسائر في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ بول هارت، مدرب بورتموث الأسبق في 2009، حيث خسر في 15 مباراة من أصل 27 مباراة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة، كما فقد "الشياطين الحمر" فرصة الصعود لدوري أبطال أوروبا بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة من توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0، ليغيب "الشياطين الحمر" عن المشاركات الأوروبية في الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري ضد فولهام يوم الأحد المقبل، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعرض للخسارة من آرسنال بهدف دون رد، في المقابل، تعادل فولهام مع برايتون بهدف لكل جانب.

