كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تألق صفقات مانشستر سيتي.. 20 لاعبا يظهر لأول مرة مع الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:41 م 17/08/2025
مانشستر سيتي

نجوم مانشستر سيتي يحتفلون مع رايندرز

شارك 20 لاعبًا من الوافدين الجدد إلى صفوف الفرق الستة الكبار هذا الصيف، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ما شهد تألق صفقات مانشستر سيتي أكثر من أي فريق آخر.

وتضم أندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي كلًا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

الستة الكبار في افتتاحية الدوري الإنجليزي

حققت 4 فرق من الستة الكبار الفوز في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما تعثر فريقان على أرضهما، أحدهما خسر، والآخر اكتفى بالتعادل دون أهداف.

وانتصر ليفربول (4-2) على بورنموث بعدما عانى حتى الدقائق الأخيرة على أرضه في أنفيلد.

ونجح مانشستر سيتي في اكتساح مضيفه وولفرهامبتون ووندرز برباعية نظيفة، في الوقت الذي فاز خلاله توتنهام بسهولة على ضيفه بيرنلي بنتيجة (3-0).

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، فشل تشيلسي في التسجيل أمام كريستال بالاس ليتعادل الفريقان دون أهداف، بينما تجرع مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة أمام أرسنال في ملعب أولد ترافورد، بهدف دون رد.

طالع نتائج مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

صفقات الستة الكبار

يظهر الستة الكبار في الدوري الإنجليزي ضمن أكثر 10 أندية أنفقت أموالًا حول العالم في سوق الانتقالات الصيفية 2025، على النحو الآتي:

- ليفربول: 334 مليون يورو

- تشيلسي: 279 مليون يورو

- مانشستر يونايتد: 229 مليون يورو

- أرسنال: 224 مليون يورو

- مانشستر سيتي: 176 مليون يورو

- توتنهام هوتسبير: 145 مليون يورو

ويحتل ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي على الترتيب المراكز الخمسة الأولى بشأن الأكثر صرفًا هذا الصيف، بينما ظهر توتنهام في المركز العاشر، وفق تقديرات موقع ترانسفير ماركت.

ظهور 20 لاعبًا

في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، ظهر 20 لاعبًا لأول مرة مع الستة الكبار، ليقدم بعضهم أداءً مثاليًا والبعض الآخر أداءً مقبولًا، فيما ترك آخرون انطباعات غير جيدة في المشاركة الرسمية الأولى.

وفيما يلي، اللاعبون الذين ظهروا لأول مرة مع فرقهم الجديدة في الستة الكبار بالدوري الإنجليزي:

- تشيلسي (4 لاعبين): جيمي جيتينز، جواو بيدرو، ليام ديلاب، إستيفاو

- ليفربول (4 لاعبين): جيريمي فريمبونج، ميلوش كيركيز، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي

- مانشستر سيتي (4 لاعبين): جيمس ترافورد، ريان آيت نوري، تيجاني رايندرز، ريان شرقي

- مانشستر يونايتد (3 لاعبين): بنيامين سيسكو، بريان مبيومو، ماتياس كونيا

- أرسنال (3 لاعبين): مارتن زوبيميندي، نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس

- توتنهام هوتسبير (لاعبان): محمد قدوس وجواو بالينيا

تألق مانشستر سيتي

كان رباعي مانشستر سيتي الأفضل دون شك في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن خرج ترافورد بشباك نظيفة بمساعدة المدافع ريان آيت نوري، بينما سجل تيجاني رايندرز وصنع، واستطاع ريان شرقي كذلك أن يحرز هدفًا من مقاعد البدلاء لفريق بيب جوارديولا.

أداء مقبول في ليفربول

سجل المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي وصنع أيضًا، في الوقت الذي لم يكن خلاله فلوريان فيرتز في أفضل أيامه، شأنه شأن الظهيرين الأيمن جيريمي فريمبونج والأيسر ميلوش كيركيز، إذ تم استبدالهما قبل حلول الدقيقة 60.

خيبة أمل تشيلسي

شارك بيدرو وجيتينز بصفة أساسية في تشكيل تشيلسي، ثم حل ديلاب وإستيفاو من مقاعد البدلاء، وتشير نتيجة التعادل السلبي أمام كريستال بالاس إلى أن الرباعي لم يقدموا ما يشفع لهم أمام جماهير ستامفورد بريدج.

فوز غير مقنع لأرسنال

عانى أرسنال أمام مانشستر يونايتد بمشاركة زوبيميندي وجيوكيريس في التشكيل الأساسي، ونوني مادويكي من مقاعد البدلاء، لكن فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا حصل على المطلوب، 3 نقاط في أولد ترافورد.

شراكة ناجحة في توتنهام

قدم الجناح الغاني محمد قدوس تمريرتين حاسمتين إلى البرازيلي ريتشارلسون، ليصنعا معًا شراكة هجومية ناجحة، في الوقت الذي اكتفى خلاله جواو بالينيا بالمشاركة من مقاعد البدلاء أمام بيرنلي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

