كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

جدول مباريات اليوم.. صدام ليدز وإيفرتون.. وملحق الأفروباسكت

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:07 ص 18/08/2025
44

ليدز ضد إيفرتون - صورة أرشيفية

يشهد اليوم الإثنين 18 أغسطس، إقامة عدة مباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، بالإضافة لاستكمال منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة "الأفروباسكت".

وتختتم مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ليدز يونايتد مع ضيفه إيفرتون.

وفي المقابل تستكمل منافسات الجولة الأولى في مسابقة الدوري الإسباني، بينما يسدل الستار على الجولة الثانية في الدوري البرتغالي.

وتنطلق اليوم مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة "الأفروباسكت"، والمقامة في أنجولا.

وجاء جدول مباريات اليوم الإثنين 18 أغسطس على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × إيفرتون - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

إلتشي × ريال بيتيس خيتافي - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري التركي

قاسم باشا × طرابزون سبور - الساعة 9:30 مساءً.

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي × بورتو - الساعة 10:15 مساءً.

بطولة الأفروباسكت

الملحق المؤهل للدور ربع النهائي:

غينيا × مالي - الساعة 6 مساءً

السنغال × جنوب السودان - الساعة 9 مساءً.

مباراة ايفرتون القادمة
الدوري الإنجليزي ليدز جدول مباريات اليوم

