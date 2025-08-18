يشهد اليوم الإثنين 18 أغسطس، إقامة عدة مباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، بالإضافة لاستكمال منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة "الأفروباسكت".

وتختتم مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ليدز يونايتد مع ضيفه إيفرتون.

وفي المقابل تستكمل منافسات الجولة الأولى في مسابقة الدوري الإسباني، بينما يسدل الستار على الجولة الثانية في الدوري البرتغالي.

وتنطلق اليوم مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة "الأفروباسكت"، والمقامة في أنجولا.

وجاء جدول مباريات اليوم الإثنين 18 أغسطس على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × إيفرتون - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

إلتشي × ريال بيتيس خيتافي - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري التركي

قاسم باشا × طرابزون سبور - الساعة 9:30 مساءً.

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي × بورتو - الساعة 10:15 مساءً.

بطولة الأفروباسكت

الملحق المؤهل للدور ربع النهائي:

غينيا × مالي - الساعة 6 مساءً

السنغال × جنوب السودان - الساعة 9 مساءً.