كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قد أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، سواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري أو المقبل.

وأوضحت أن ليفربول تعاقد مع المدافع الشاب جيوفاني ليوني، في استراتيجية استباقية لرحيل قلب الدفاع الفرنسي، سواءً الآن أو عند انتهاء عقده في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنه لا يزال البحث عن قلب دفاع ولاعب وسط جاريًا في ريال مدريد، لكنهم يراقبون أي تحركات قد تؤدي إلى صفقات مستقبلية، ومن الأسماء المطروحة على الطاولة إبراهيما كوناتي.

وفي الوقت ذاته يضغط ليفربول للتعاقد مع مارك جويهي مدافع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا، للإعداد لمستقبل الفريق الذي قد لا يشهد استمرار كوناتي.

ينتهي عقد الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا في يونيو 2026، وهو يتواجد بقوة على رادار ريال مدريد، ورغم وجود 5 لاعبين في مركز قلب الدفاع، لكن إصابة ألابا واقتراب انتهاء عقد روديجر بنهاية الموسم.

وأضافت أن ليفربول يخشى تكرار سيناريو رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، لكنهم يرغبون في عدم رحيل المدافع الفرنسي، بمبلغ أقل من 50 مليون يورو.

لن يُبالغ ريال مدريد في التعاقد مع لاعب يُصبح حرًا خلال عام، لكن قد يكون من الممكن دفع مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو.