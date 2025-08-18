المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

آس: كوناتي يقترب من ريال مدريد.. وليفربول يرفض بيعه بأقل من 50 مليون يورو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:58 ص 18/08/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قد أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، سواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري أو المقبل.

وأوضحت أن ليفربول تعاقد مع المدافع الشاب جيوفاني ليوني، في استراتيجية استباقية لرحيل قلب الدفاع الفرنسي، سواءً الآن أو عند انتهاء عقده في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنه لا يزال البحث عن قلب دفاع ولاعب وسط جاريًا في ريال مدريد،  لكنهم يراقبون أي تحركات قد تؤدي إلى صفقات مستقبلية، ومن الأسماء المطروحة على الطاولة إبراهيما كوناتي.

وفي الوقت ذاته يضغط ليفربول للتعاقد مع مارك جويهي مدافع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا، للإعداد لمستقبل الفريق الذي قد لا يشهد استمرار كوناتي.

ينتهي عقد الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا في يونيو 2026، وهو يتواجد بقوة على رادار ريال مدريد، ورغم وجود 5 لاعبين في مركز قلب الدفاع، لكن إصابة ألابا واقتراب انتهاء عقد روديجر بنهاية الموسم.

وأضافت أن ليفربول يخشى تكرار سيناريو رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، لكنهم يرغبون في عدم رحيل المدافع الفرنسي، بمبلغ أقل من 50 مليون يورو.

لن يُبالغ ريال مدريد في التعاقد مع لاعب يُصبح حرًا خلال عام، لكن قد يكون من الممكن دفع مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول ريال مدريد كوناتي

