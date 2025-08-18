كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن تحديث جديد لقائمة أكثر اللاعبين الذين تم شراؤهم في لعبة فانتازي بريميرليج، في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وأقيمت حتى الآن 9 من أصل 10 مباريات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026، مع تبقي مباراة واحدة تقام مساء اليوم الإثنين، بين ليدز يونايتد وإيفرتون.

ريندرز رهان المدربين في فانتازي الدوري الإنجليزي

ووفقا للتحديث الصادر اليوم الإثنين، جاء تياني ريندرز، لاعب وسط مانشستر سيتي، في صدارة اللاعبين الذين تم شراؤهم من قبل المدربين في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية من بريميرليج، بدخوله 501.459 تشكيلا جديدا.

تقارير: بايرن ميونيخ يفشل في محاولات ضم نكونكو

يتزامن ذلك مع ارتفاع سعر اللاعب الهولندي داخل اللعبة بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني)، ليصبح سعره الجديد 5.6 مليون جنيه إسترليني.

وكان ريندرز قد سجل هدفا في فوز مانشستر سيتي 4-0 على ولفرهامبتون في الجولة الأولى، ليحصد 10 نقاط في الجولة الافتتاحية.

وفي الجولة الثانية يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام يوم السبت المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن السيتي تعاقد مع ريندرز في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من ميلان الإيطالي، لتعويض النجم البلجيكي كيفن دي بروين الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

سانتو كلمة السر.. كريس وود يعادل رقم صلاح

ولفت ريندرز الأنظار خلال موسم 2024-2025، إذ سجل 15 هدفا بكافة المسابقات، واختير كأفضل لاعب وسط بالدوري الإيطالي بالرغم من احتلال ميلان المركز الثامن في الدوري.

أكثر اللاعبين شراء في فانتازي الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

تياني ريندرز - مانشستر سيتي - 501.459

أنطوان سيمينيو - بورنموث - 337.555

هوجو إكيتيكي - ليفربول - 327.957

كريس وود - نوتنجهام فورست - 207.812

دانييل بالارد - سندرلاند - 168.413

أكثر اللاعبين بيعا في فانتازي الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

فلوريان فيرتز - ليفربول - 237.666

جوسكو جفارديول - مانشستر سيتي - 227.405

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 224.385

إزري كونسا - أستون فيلا - 211.209

جواو بيدرو - تشيلسي - 153.152

