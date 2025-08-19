المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالمواعيد.. مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:15 ص 19/08/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة الثانية من بريميرليج.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) يوم الجمعة الماضي، واختتمت الجولة الافتتاحية يوم الإثنين.

ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي عند التساوي في النقاط؟

وشهدت الجولة الأولى مباريات مثيرة، أبرزها بفوز ليفربول حامل اللقب على بورنموث 4-2 وانتصار أرسنال على مانشستر يونايتد 1-0.

وفي الموسم الجديد، عادت فرق ليدز يونايتد وبيرنلي وسندرلاند إلى الدوري الممتاز، وتنتظرها مهمة شاقة بعد ما حدث في الموسمين الماضيين، بهبوط جميع الأندية الثلاثة الصاعدة من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

22 أغسطس 2025

وست هام يونايتد × تشيلسي - 10 مساء.

23 أغسطس 2025

مانشستر سيتي × توتنهام - 2:30 مساء.

بورنموث × وولفرهامبتون - 5 مساء.

برينتفورد × أستون فيلا - 5 مساء.

بيرنلي × سندرلاند - 5 مساء.

أرسنال × ليدز يونايتد - 7:30 مساء.

24 أغسطس 2025

كريستال بالاس × نوتنجهام فورست - 4 مساء.

إيفرتون × برايتون - 4 مساء.

فولهام × مانشستر يونايتد - 6:30 مساء.

25 أغسطس 2025

نيوكاسل يونايتد × ليفربول - 10 مساء.

