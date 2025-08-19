تشير تقارير إعلامية إلى أن دوجلاس لويز، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بات جاهزا للانضمام إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نوتنجهام أجرى مكالمة هاتفية مع داميان كومولي، رئيس نادي يوفنتوس من أجل حسم الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن حسم الصفقة جاء رغم محاولة إيجور تيودور، مدرب البيانكونيري، لإقناع اللاعب بالبقاء.

يسعى نادي "السيدة العجوز" إلى بيع دوجلاس لويز بعد عام واحد فقط من انضمامه إليه من أستون فيلا مقابل 50 مليون يورو الصيف الماضي.

وينتظر اليوفي الحصول على مبلغ يقارب 40 مليون يورو لتجنب خسارة رأسمالية للاعب البالغ من العمر 27 عاما.

ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار شراء، والذي سيصبح إلزاميا في ظروف سهلة التحقيق.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط البرازيلي شارك في 27 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات الموسم الماضي، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

