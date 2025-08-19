المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

رغم محاولات مدرب يوفنتوس.. دوجلاس لويز يقترب من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:37 م 19/08/2025
دوجلاس لويز

دوجلاس لويز

تشير تقارير إعلامية إلى أن دوجلاس لويز، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بات جاهزا للانضمام إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نوتنجهام أجرى مكالمة هاتفية مع داميان كومولي، رئيس نادي يوفنتوس من أجل حسم الصفقة.

دوجلاس لويز يقترب من يوفنتوس

وأشار التقرير إلى أن حسم الصفقة جاء رغم محاولة إيجور تيودور، مدرب البيانكونيري، لإقناع اللاعب بالبقاء.

وولفرهامبتون يضم الكاميروني جاكسون تشاتشوا

يسعى نادي "السيدة العجوز" إلى بيع دوجلاس لويز بعد عام واحد فقط من انضمامه إليه من أستون فيلا مقابل 50 مليون يورو الصيف الماضي.

وينتظر اليوفي الحصول على مبلغ يقارب 40 مليون يورو لتجنب خسارة رأسمالية للاعب البالغ من العمر 27 عاما.

بالمواعيد.. مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار شراء، والذي سيصبح إلزاميا في ظروف سهلة التحقيق.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط البرازيلي شارك في 27 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات الموسم الماضي، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

جدول مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي يوفنتوس نوتنجهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

