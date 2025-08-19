علق الدولي السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لأول مرة على أزمة انتقاله من صفوف فريقه إلى ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويتمرد إيزاك ويرفض التدريب مع نيوكاسل، على الرغم من العودة إلى مقر تدريبات النادي وبداية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل الانتقال إلى صفوف ليفربول خلال الصيف الجاري.

وغاب إيزاك عن صفوف نيوكاسل في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

تعليق إيزاك

نشر اللاعب السويدي بيانا رسميا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، للتعليق على أزمته مع نادي نيوكاسل.

وقال إيزاك: "أنا فخور بأن زملائي المحترفين اعترفوا بي ومنحوني مكانًا في فريق الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2024/25".

وأضاف: "أولًا وقبل كل شيء، أود أن أشكر زملائي في الفريق وكل من في نيوكاسل يونايتد الذين دعموني طوال الطريق".

وتابع: "أنا لست في الحفل الليلة. مع كل ما يحدث، لم أشعر أن من الصواب أن أكون هناك".

وأكمل إيزاك: "لقد التزمت الصمت لفترة طويلة بينما تحدث الآخرون. هذا الصمت سمح للناس بفرض روايتهم الخاصة للأحداث، على الرغم من أنهم يعرفون أنها لا تعكس ما قيل واتُّفق عليه خلف الأبواب المغلقة".

وواصل المهاجم السويدي: "الحقيقة هي أن وعودًا قد قُطعت، والنادي كان يعرف موقفي منذ فترة طويلة. الإيحاء بأن هذه القضايا تظهر الآن فقط هو أمر مضلل".

وأتم لاعب نيوكاسل: "عندما تُنتهك الوعود ويُفقد الثقة، لا يمكن للعلاقة أن تستمر. هذا هو موقفي الآن – ولهذا السبب التغيير يصب في مصلحة الجميع، وليس مصلحتي فقط".

تشكيل العام

اختار إيزاك التعليق على أزمته مع نيوكاسل، أثناء إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين عن موسم 2024/2025.

وتواجد إيزاك ضمن التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي للموسم الماضي في خط الهجوم رفقة الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وكريس وود لاعب نوتينجهام فورست.

إيزاك ضمن تشكيل العام بالدوري الإنجليزي 2024-2025