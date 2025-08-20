أحيانًا يلجأ لاعبو كرة القدم إلى حيل غريبة وخلق ظروف غير متوقعة لإجبار أنديتهم على الرحيل والانتقال إلى فرق أخرى.

وهناك قاعدة في كرة القدم أن "اللاعب يلعب حيث يريد"، قد يختلق اللاعبون مواقف حتى يجبرون أنديتهم على التخلص منهم.

الحنين للبرازيل

البرازيلي روماريو، قلب أجواء برشلونة في صيف عام 1994، فبعد كأس العالم، رفض العودة للنادي الكتالوني لأنه كان بحاجة إلى عطلة وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لقد حصل على 3 أسابيع من الراحة أكثر مما كان مقررًا له، وعبّر الهداف عن شعوره بالحنين إلى شواطئ البرازيل.

وفي يناير 1995، بعد نتيجة 5-0 في مدريد، غادر روماريو برشلونة إلى فلامنجو.

التأخر في العودة

دائما ما يتسبب التأخر في العودة من الإجازات في غضب الأندية، كثير من لاعبي كرة القدم رفضوا الالتحاق بفرقهم لإظهار أن نيتهم كانت الانتقال إلى مكان آخر.

هذا ما فعله دييجو كوستا مع تشيلسي من أجل العودة إلى أتلتيكو مدريد، واختار ديمبيلي نفس الخطة مع دورتموند للانتقال إلى برشلونة.

وكذلك جاريث بيل عندما كان يُتداول اسمه ضمن اهتمامات ريال مدريد، أما مودريتش، في توتنهام، ففضّل عدم السفر في جولة الإعداد للموسم الجديد.

بلاغ كاذب من كلود ماكيليلي

لم تكن هذه الممارسات غريبة بقدر ما فعله ماكيليلي لاعب الوسط الذي أراد مغادرة سيلتا فيجو للانتقال إلى ريال مدريد.

ووصل الأمر باللاعب إلى حد رشق سيارته بالحجارة لمغادرة سيلتا فيجو.

وقدم ماكيليلي ووكيله بلاغًا كاذبًا في مركز الشرطة عن هجوم مزعوم من جماهير فيجو.

تهديد ويليام جالاس

تحدى ويليام جالاس لاعب تشيلسي السابق المنطق هو الآخر، فقد دفعت خلافاته مع مورينيو إلى تصعيد الموقف بشدة، حتى إنه قيل إنه هدّد بتسجيل هدفا في مرماه.

وفي النهاية، وبعد أسابيع من التوتر بين جالاس وناديه، انتقل إلى أرسنال، مع تأكيد لاحقا أنه لم تكن نيته تسجيل أهداف عكسية.

طقس إيطاليا

كان فاوستينو أسبريلا لاعبًا مؤثرًا في هجوم بارما الإيطالي.

وصرح أسبريلا بأنه أراد مغادرة إيطاليا لأن "الطقس كان باردًا جدًا".

كارلوس تيفيز واللغة الإنجليزية

هناك لاعبين أخرين بحثوا عن أسباب أخرى لإجبار أنديتهم على الرحيل مثل اللغة.

كارلوس تيفيز، في خلاف مع مانشستر سيتي، صرّح في عام 2011 بأنه كان يرغب في مغادرة النادي لأنه "لا يفهم اللغة".

كما عبّر الأرجنتيني عن رفضه للطعام البريطاني، وقد ساهم في تصعيد الأزمة أيضًا رفض تيفيز الإحماء خلال مباراة ضد بايرن ميونخ.

تعلم الصينية

هالك، المهاجم البرازيلي القوي، كان في زينيت الروسي عندما تلقى عرضًا مغريًا من الدوري الصيني.

وقد برّر هالك رغبته في الرحيل إلى الصين، قائلاً: "أريد أن يتعلم أطفالي اللغة الصينية"، والحقيقة كانت أن العرض المالي كان ضخمًا للغاية.

تهديد ديميتري باييت

لجأ ديميتري باييت إلى تهديد صريح في محاولة لمغادرة وست هام يونايتد.

وكان لاعب الوسط الفرنسي حاسمًا بقوله: "إذا لم يبيعوني، سأمزق أربطة ركبتي بنفسي، لدي الحق في اختيار مستقبلي".

ونفذ باييت رغبته بالعودة إلى الدوري الفرنسي عبر أولمبيك مارسيليا.

لوكمان وإيزاك

في الأيام الماضية، لم يكن الثنائي لوكمان (أتالانتا) وإيزاك (نيوكاسل يونايتد) بعيدين عن محاولات إجبار أنديتهما للرحيل.

لوكمان حاول إجبار أتالانتا على رحيله وانقطع عن التدريبات، كذلك إيزاك يريد أن ينضم إلى ليفربول، ولكن الثنائي حتى الآن لم يرحلا.

لوكمان يتوسل لأندية الدوري الإنجليزي للخروج من أتالانتا

"عندما تُنتهك الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر".. إيزاك يعلق لأول مرة على أزمته مع نيوكاسل