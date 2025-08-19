لوكمان يتوسل لأندية الدوري الإنجليزي للخروج من أتالانتا

عاد النجم النيجيري أديمولا لوكمان إلى تدريبات أتالانتا اليوم، بعد أسبوعين من الإضراب عن الحضور، في محاولة للضغط من أجل انتقاله إلى نادٍ جديد.

وسط حالة من عدم اليقين، يسعى أتالانتا للتخلص من مهاجمه الموهوب، مع توجيه اهتمام واضح نحو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى، في محاولة لعدم تعزيز منافسيه المحليين في إيطاليا.

محاولة فاشلة مع إنتر وإضراب لوكمان

كان لوكمان قد وضع قلبه على الانتقال إلى إنتر ميلان، لكن الصفقة انهارت بعد رفض عرض بقيمة 45 مليون يورو، شاملة الإضافات.

كرد فعل، رفض اللاعب حضور التدريبات لمدة أسبوعين، مما أثار توترات مع إدارة أتالانتا. وبعد انسحاب إنتر من المفاوضات، عاد لوكمان إلى التدريبات اليوم، لكنه يظل منفيًا عن بقية الفريق، في انتظار حسم مصيره.

اتصالات مكثفة مع أندية البريميرليج

وفقًا لتقرير جرايم بيلي، كبير مراسلي كرة القدم في TBR، أجرى وكلاء لوكمان اتصالات مكثفة خلال الـ48 ساعة الماضية مع أندية الدوري الإنجليزي الكبرى، وهي أرسنال، تشيلسي، توتنهام هوتسبير، مانشستر سيتي، وأستون فيلا، لاستكشاف إمكانية ضمه.

ويعتبر أرسنال من بين الأندية التي ارتبطت باهتمام طويل الأمد باللاعب النيجيري، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.

أرقام لوكمان المميزة

في الموسم الماضي (2024-2025)، قدم لوكمان أداءً استثنائيًا مع أتالانتا، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 40 مباراة تنافسية.