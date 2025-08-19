المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لوكمان يتوسل لأندية الدوري الإنجليزي للخروج من أتالانتا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 19/08/2025
لوكمان

النجم النيجيري أديمولا لوكمان

عاد النجم النيجيري أديمولا لوكمان إلى تدريبات أتالانتا اليوم، بعد أسبوعين من الإضراب عن الحضور، في محاولة للضغط من أجل انتقاله إلى نادٍ جديد.

وسط حالة من عدم اليقين، يسعى أتالانتا للتخلص من مهاجمه الموهوب، مع توجيه اهتمام واضح نحو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى، في محاولة لعدم تعزيز منافسيه المحليين في إيطاليا.

محاولة فاشلة مع إنتر وإضراب لوكمان

كان لوكمان قد وضع قلبه على الانتقال إلى إنتر ميلان، لكن الصفقة انهارت بعد رفض عرض بقيمة 45 مليون يورو، شاملة الإضافات.

كرد فعل، رفض اللاعب حضور التدريبات لمدة أسبوعين، مما أثار توترات مع إدارة أتالانتا. وبعد انسحاب إنتر من المفاوضات، عاد لوكمان إلى التدريبات اليوم، لكنه يظل منفيًا عن بقية الفريق، في انتظار حسم مصيره.

اتصالات مكثفة مع أندية البريميرليج

وفقًا لتقرير جرايم بيلي، كبير مراسلي كرة القدم في TBR، أجرى وكلاء لوكمان اتصالات مكثفة خلال الـ48 ساعة الماضية مع أندية الدوري الإنجليزي الكبرى، وهي أرسنال، تشيلسي، توتنهام هوتسبير، مانشستر سيتي، وأستون فيلا، لاستكشاف إمكانية ضمه.

ويعتبر أرسنال من بين الأندية التي ارتبطت باهتمام طويل الأمد باللاعب النيجيري، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.

أرقام لوكمان المميزة

في الموسم الماضي (2024-2025)، قدم لوكمان أداءً استثنائيًا مع أتالانتا، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 40 مباراة تنافسية.

 

الدوري الإنجليزي تشيلسي أرسنال توتنهام مانشستر سيتي إنتر ميلان أستون فيلا أتالانتا أديمولا لوكمان انتقالات 2025

