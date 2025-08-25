المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب نيوكاسل: إيزاك لن يكون جزءًا من الفريق ضد ليفربول.. ويتدرب بشكل منفصل

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:29 م 22/08/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك مهاجم فريق نيوكاسل

أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، أنه لا يوجد جديد في ملف السويدي ألكسندر إيزاك، الذي سيكون خارج مواجهة ليفربول المرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة نيوكاسل ضد ليفربول، تقام في تمام العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

سلوت قبل مواجهة نيوكاسل: لا تسألونني عن إيزاك

موقف ألكسندر إيزاك

وشدد هاو في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة نيوكاسل ضد ليفربول: "لم يحدث أي تغيير، إيزاك لن يكون جزءًا من الفريق في مباراة ليفربول".

أضاف: "بالتأكيد أريده، فهو مرتبط بعقد معنا وهو لاعبنا، أتمنى أن يلعب معنا يوم الاثنين، أتمنى بشدة رؤيته يعود بقميص نيوكاسل".

واصل مدرب نيوكايسل: "عندما أرى إيزاك نتحدث كالمعتاد، لكنني لم أره هذا الأسبوع، لأنه يتدرب لاحقًا ومنفصل عن المجموعة، سنلتقي قريبًا، ونأمل أن نتحدث قريبًا".

تابع: "لا أشك في شعور اللاعبين تجاه عودة إيزاك، سيشعرون بنفس شعوري، هو لاعب رائع، وشخصيته جيدة، إذا أراد العودة واللعب معنا فإن اللاعبين سيرحبون به".

عزل نفسه عن الفريق.. تفاصيل جديدة في أزمة إيزاك مع نيوكاسل

زاد: "ليس لدي طريقة لمعرفة ما سيحدث مع إيزاك قبل نهاية فترة الانتقالات، إنه موقف مخزٍ للجميع، لا أعتقد أننا سنخرج من هذا الموقف فائزين".

بديل ألكسندر إيزاك

وعن إشراك أنتوني جوردون كمهاجم، أوضح هاو: "هو بذل جهدًا كافيًا ليؤدي دوره على أكمل وجه مع الفريق، أشركته في هذا المركز عدة مرات، سواءً كلاعب أساسي أو بديل، يلعب بأسلوب مختلف عن المهاجمين الآخرين، لكن هذا قد يكون إيجابيًا نظرًا لسرعته المذهلة".

اختتم تصريحاته: "جوردون سجل أهدافًا من مناطق الجناح، وكذلك من مناطق الوسط، وأعتقد أنه قادر على استغلال تغيير مركزه بشكل مبالغ فيه، وأعتقد أنه يستمتع بدوره، وقد قدم أداءً رائعًا الأسبوع الماضي، أتيحت له العديد من الفرص والتسديدات".

"عندما تُنتهك الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر".. إيزاك يعلق لأول مرة على أزمته مع نيوكاسل

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك إيدي هاو

