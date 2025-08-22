المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
"بالقدم الضعيفة".. تدريبات ليفربول سر هدف صلاح في بورنموث

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:51 م 22/08/2025
هدف محمد صلاح نجم ليفربول ضد بورنموث

هدف محمد صلاح نجم ليفربول ضد بورنموث

نجح محمد صلاح في افتتاح سجله التهديفي هذا الموسم، في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ليفربول أمام بورنموث، ولكن هذه المرة بقدمه اليمنى وليست اليسرى.

واعتاد صلاح على هز شباك منافسيه بالقدم اليسرى المفضلة له، لكنه أظهر جانبًا آخر من تميزه، بتسجيله هدفًا صعبًا، بتسديدة أرضية متقنة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

أعاد كتابة التاريخ.. ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث؟

تدريبات ليفربول تكشف سر هدف صلاح "بالقدم اليمنى"

وتداول مشجعو ليفربول، فيديو لمحمد صلاح، خلال تدريبات الريدز في شهر أبريل الماضي، قبل الإعلان عن تجديد عقده، وهو يتدرب على تسديد الكرة بقدمه اليمنى (الضعيفة).

وسدد صلاح 4 كرات في هذا التدريب، سجل 3 منها في الشباك بطريقة رائعة، ويبدو أن آثار هذا التدريب ظهر في بداية الموسم الجديد.

وترجم صلاح تدريباته الجيدة لأثر فعلي في أرضية الملعب، بعدما هز شباك بورنموث، بقدمه اليمنى، رغم وجود رقابة مكثفة من لاعبي الضيوف، لكنه استغل ما تعلمه ليجد الطريق إلى الشباك.

بن فوستر يشيد بهدف صلاح: أمر غير طبيعي

وأشاد بن فوستر حارس مانشستر يونايتد السابق، بلمسة صلاح الأخيرة في مواجهة بورنموث.

رحلة صلاح نحو الهدف الـ200.. الهدافون التاريخيون في الدوري الإنجليزي

وقال بن فوستر في تصريحات لبرنامج "فوتبول فيل إن": "محمد صلاح، لمس الكرة بقدمه اليمنى، أفكر، 'كيف تلمس الكرة بقدمك الضعيفة وتسددها في الزاوية هكذا؟' يا له من لاعب! بصراحة، إنه أمرٌ غير طبيعي".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح هدف صلاح في بورنموث

