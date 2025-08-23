صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

صفقة يونايتد الجديدة

اقترب مانشستر يونايتد من الاتفاق مع رويال أنتويرب البلجيكي على التعاقد مع حارس مرماه سين لامينز.

ومن المقرر أن تبلغ الصفقة 17.3 مليون جنيه إسترليني .

ويُنظر إلى هذه الصفقة - إذا تمت- على أنها استراتيجية طويلة الأجل، وليست مجرد ضم حارس حديد

ويخطط مانشستر يونايتد دائمًا للمستقبل ويعلم أن أونانا قد يكون مع الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر ويناير.

ديلي ميل

عودة رودري وفودين

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن جاهزية رودري وفيل فودين للمشاركة في مباراة توتنهام، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "رودري وفودين، في المباراة الأخيرة كانا خارج التشكيلة بسبب نقص التدريب وافتقدهما للجاهزية وإيقاع المباريات، هما الآن مستعدان لمواجهة توتنهام".

وأضاف: "ماتيو كوفاسيتش، يوسكو جفارديول وسافينيو هم الوحيدون الذين سيغيبون عن المباراة".

الصحافة الإسبانية

آس

ألونسو يبحث عن "العقل المدبر" في ريال مدريد

تشابي ألونسو يضع نصب عينيه على قطعة مفقودة في تشكيل ريال مدريد، حيث يسعى المدرب الإسباني لوجود "العقل المدبر" داخل وسط ملعبه، لاعب قادر على التحكم بإيقاع اللعب وصناعة القرار في المواقف الحاسمة.

ومنذ وصوله إلى مدريد، ارتبط اسم مارتن زوبيمندي بتعزيز هذا المركز، لكن النادي لم يتحرك بالسرعة الكافية لإتمام الصفقة، رغم أن رغبة ألونسو واضحة في استقدام صانع ألعاب حقيقي.

ماركا

برشلونة يؤجل عودته إلى كامب نو

تزداد معاناة برشلونة بشأن موعد عودته إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الذي يخضع لعمليات التجديد، حيث يواجه النادي الكتالوني صعوبة في استضافة مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أمام فالنسيا منتصف سبتمبر المقبل.

ويدرس برشلونة طلب إقامة اللقاء يوم 13 أو 14 سبتمبر على ملعب "ميستايا"، على أن تقام مواجهة الإياب في ملعبه الجديد بعد الانتهاء من الأعمال.

وبذلك سيضطر الفريق لخوض أربع مباريات متتالية خارج أرضه في مستهل موسم 2025-2026.

موندو ديبورتيفو

ليفانتي لن تفرش السجادة الحمراء لبرشلونة

اعترف جوليان كاليرو مدرب ليفانتي، بصعوبة المواجهة المرتقبة أمام برشلونة المقرر إقامتها مساء السبت في الدوري الإسباني، مشددًا على أن فريقه لن يتنازل بسهولة أمام العملاق الكتالوني.

وأكد كاليرو أن لاعبيه يتمتعون بروح تنافسية عالية تجعلهم قادرين على مواجهة التحدي.

وأوضح مدرب ليفانتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة فالنسيا أن برشلونة يصبح خطيرًا للغاية عند فرض سيطرته قرب منطقة الجزاء، لكنه شدد على أن فريقه لن يقدم أي تسهيلات للمنافس، مضيفًا: "لن نفرش لهم السجادة الحمراء، نحن نؤمن بقدرتنا على إزعاجهم".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

وصول بونيفاس

وصل المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس إلى مدينة ميلانو، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية من أجل التعاقد مع نادي ميلان.

صاحب الـ24 عامًا، سينتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 24 مليون يورو.

صفقة إنتر

أعلن نادي إنتر التعاقد مع لاعب الوسط أندي ضيوف قادمًا من لانس الفرنسي لمدة 5 سنوات.

صاحب الـ22 عامًا أصبح الصفقة الرابعة لـ"النيراتزوري" بعد كل من يوان بوني وبيتر سوتشيتش ولويس هنريكي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

بن صغير يقترب من ليفركوزن

بات المغربي الشاب إلياس بن صغير، جناح موناكو الفرنسي، قريبا من الانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني.

وتوصل بن صغير إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقده مع باير ليفركوزن، وتشير التقارير إلى أن المحادثات بين موناكو وباير ليفركوزن وصلت إلى مرحلة متقدمة.

فرانس 24

تفاصيل انهيار علاقة مارسيليا ورابيو

كشف روبرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا، كواليس انهيار علاقة النادي بلاعبه أدريان رابيو، قبل عرضه وزميله جوناثان رو للبيع، بعد شجارهما معا.

وأوضح دي زيربي أن اللاعبين تم استبعادهما مؤقتا من الفريق يوم الإثنين الماضي، لكن الوضع تدهور بعد ذلك.

وقال في هذا الصدد: "عرض رابيو للبيع لم يكن قرار النادي في البداية، لكن بسبب المحيطين باللاعب"، في إشارة إلى أن والدة اللاعب ووكيلته، فيرونيك رابيو، كان لها دور في قرار البيع بعدما انتقدت مسؤولي مارسيليا.

الصحافة الألمانية

بيلد

بايرن يفتتح الدوري الألماني بفوز ساحق

استهل بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، موسمه الثالث والستين بفوزٍ مدوٍ على لايبزيج بنتيجة 6-0 على ملعب أليانز أرينا، في افتتاحية الدوري الألماني.

الفريق البافاري أظهر تفوقًا كاسحًا، موجهًا تحذيرًا قويًا لمنافسيه في صراع اللقب.

وكالة الأنباء الألمانية

استعداد تن هاج

أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، عن استعداده لبداية حقبة جديدة مع الفريق، عندما يستهل حملته في الموسم الجديد، اليوم السبت، بفريق تغير بشكل كبير في أعقاب رحيل العديد من اللاعبين الأساسيين.

وكان ليفركوزن فاز بمباراة في كأس ألمانيا 4 -0 على جروساسباخ، الناشط بالدرجة الرابعة، الأسبوع الماضي، ولكن الاختبار الحقيقي للمدرب الجديد، والفريق بشكله الجديد، يأتي في مباراته الأولى بالدوري أمام هوفنهايم.