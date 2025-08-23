لم يكن نادي أرسنال رحيمًا بضيفه ليدز يونايتد، اليوم السبت، عندما التقى به على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليتفوق بخماسية نظيفة في حفل أهداف أفسدته الإصابات.

وحافظ أرسنال على العلامة الكاملة ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن توتنهام. (طالع الجدول من هنا)

وبدا كل شيء رائعًا في ملعب الإمارات، إذ قدم نادي أرسنال أحدث صفقاته هذا الصيف، الجناح الإنجليزي إيبريتشي إيزي المنضم من كريستال بالاس بعد سباق طويل مع الجار توتنهام هوتسبير.

وأفسدت إصابة كل من النرويجي مارتن أوديجارد والإنجليزي بوكايو ساكا حفل أهداف أرسنال، إذ بات كلاهما مهدد بالغياب عن المباراة المقبلة أمام ليفربول، الأحد 31 أغسطس، في ملعب أنفيلد.

تشكيل أرسنال ضد ليدز يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس

وجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام ليدز يونايتد: كيبا، كريستيان موسكيرا، جابرييل مارتينيلي، جاكوب كيوير، لياندرو تروسارد، إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، مايلز لويس سكيلي، ماكس داومان.

وغاب عن قائمة أرسنال بسبب الإصابة كل من كريستيان نورجارد وكاي هافيرتز وبن وايت.

وأجرى المدرب الإسباني مايكل أرتيتا تغييرين على تشكيل أرسنال، إذ دفع بتيمبر في مركز الظهير الأيمن عوضًا عن المصاب بن وايت، كما ظهر مادويكي أساسيًا لأول مرة على حساب مارتينيلي.

تفاصيل مباراة أرسنال وليدز يونايتد

بدأ أرسنال السيطرة مبكرًا، ليصوب أوديجارد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 8، مرت بعيدًا بقليل عن مرمى ليدز يونايتد.

وأهدر فيكتور جيوكيريس هدفًا محققًا في الدقيقة 16 بعد أن فشل في السيطرة على كرته، ليصوب تسديدة ضعيفة جدًا لم تشكل أي خطورة على مرمى ليدز.

ورد ليدز بضربة رأسية قوية من سترويك في الدقيقة 20، نجح الحارس الإسباني ديفيد رايا في إبعادها عن مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 34، سجل الهولندي يوريان تيمبر هدفًا من ضربة رأسية، إثر كرة عرضية وصلته من ركلة ركنية، ليواصل أرسنال هواية تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة.

واضطر أوديجارد إلى مغادرة مباراة أرسنال وليدز مصابًا في الدقيقة 38، ليحل إيثان نوانيري بدلًا منه.

وأضاف بوكايو ساكا هدفًا ثانيًا في الدقيقة 45+2 إثر تسديدة يمينية صاروخية، فشل حارس ليدز يونايتد في التعامل معها، لتسكن الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فيكتور جيوكيريس هدفه الافتتاحي مع أرسنال بعد مهارة رائعة، إذ راوغ في الدقيقة 48 أكثر من لاعب ثم سدد كرة أرضية في شباك ليدز.

وغادر ساكا مصابًا في الدقيقة 53، ليترك مكانه لتروسارد.

وعاد تيمبر ليضيف هدفًا رابعًا لفريق الإسباني مايكل أرتيتا، مرة أخرى من ركلة ركنية، إذ تابع الظهير الهولندي الكرة بقدمه نحو شباك ليدز يونايتد، وسط رقابة دفاعية سيئة.

وسجل جيوكيريس هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5، ليتفوق أرسنال بخماسية مستحقة على ليدز يونايتد.

مشاركة ابن الـ15 عاما

دفع أرتيتا باللاعب ماكس داومان من مقاعد بدلاء أرسنال في الدقيقة 64.

مشاركة داومان تاريخية لأن اللاعب الشاب يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، ليصبح ثاني أصغر لاعب في التاريخ يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي بعد زميله إيثان نوانيري.

الجناح الأيمن دوامان قدم لمحات جيدة جدًا، إذ كاد يسجل هدفًا بقدمه اليسرى القوية في الدقيقتين 75 و81، كما حصل بنفسه على ركلة جزاء، سجل منها أرسنال هدفًا خامسًا في الدقائق الأخيرة.