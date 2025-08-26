في سن 16 عامًا و361 يومًا فقط، أصبح ريو نجوموها أصغر هدّاف في تاريخ نادي ليفربول بعدما سجل هدفا أمام نيوكاسل يونايتد.

وحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا و361 يومًا هدفًا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بصناعة من النجم المصري محمد صلاح، ليضمن فوزًا مثيرًا لليفربول بنتيجة 3-2 على نيوكاسل يونايتد ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع الريدز.

وقال نجوموها في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أنا في قمة السعادة، سعيد جدًا بتسجيلي، خصوصًا أنه كان هدف الفوز، لحظة رائعة، شعور خاص، أنا بالتأكيد سعيد".

وأضاف: "عليك فقط أن تدخل وتُحدث تأثيرًا، وأحمد الله أنني فعلت ذلك، كانت لحظة فخر بالنسبة لي".

وأكمل: "عادةً، خصوصًا في الموسم الماضي، كان مدربو الأكاديمية، وحتى مدربو الفريق الأول، يرددون دائمًا: ادخل على القائم البعيد، ادخل على القائم البعيد".

وتابع: "والحقيقة أنني فعلت ذلك، حيث عندما رأيت الكرة مع مو [صلاح]، ثم [سوبوسلاي] الذي مررها بين قدميه، كنت في مواجهة واحد ضد واحد، واتخذت قرار التسديد بقوة".

وواصل: "سمعت الجماهير تنادي باسمي، وكانت لحظة مذهلة، لا يمكن وصفها".

واستكمل لاعب ليفربول الشاب: "أنا في السادسة عشرة من عمري، لكن لا أريد أن يكون سني عائقًا أو دليلاً على أنني لا أستطيع اللعب مع اللاعبين الأكبر سنًا، أريد أن أثبت أنني قادر على اللعب ليس فقط مع من هم في سني، بل مع من هم أكبر مني بكثير".

