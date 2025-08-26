المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"رأيت الكرة مع صلاح".. ريو نجوموها يروي قصة هدفه التاريخي ضد نيوكاسل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:22 م 26/08/2025
ريو نجوموها

احتفال ريو نجوموها أمام نيوكاسل

في سن 16 عامًا و361 يومًا فقط، أصبح ريو نجوموها أصغر هدّاف في تاريخ نادي ليفربول بعدما سجل هدفا أمام نيوكاسل يونايتد.

وحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

طالع نتائج الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي من هنا

وسجل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا و361 يومًا هدفًا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بصناعة من النجم المصري محمد صلاح، ليضمن فوزًا مثيرًا لليفربول بنتيجة 3-2 على نيوكاسل يونايتد ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع الريدز.

وقال نجوموها في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أنا في قمة السعادة، سعيد جدًا بتسجيلي، خصوصًا أنه كان هدف الفوز، لحظة رائعة، شعور خاص، أنا بالتأكيد سعيد".

وأضاف: "عليك فقط أن تدخل وتُحدث تأثيرًا، وأحمد الله أنني فعلت ذلك، كانت لحظة فخر بالنسبة لي".

وأكمل: "عادةً، خصوصًا في الموسم الماضي، كان مدربو الأكاديمية، وحتى مدربو الفريق الأول، يرددون دائمًا: ادخل على القائم البعيد، ادخل على القائم البعيد".

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وتابع: "والحقيقة أنني فعلت ذلك، حيث عندما رأيت الكرة مع مو [صلاح]، ثم [سوبوسلاي] الذي مررها بين قدميه، كنت في مواجهة واحد ضد واحد، واتخذت قرار التسديد بقوة".

وواصل: "سمعت الجماهير تنادي باسمي، وكانت لحظة مذهلة، لا يمكن وصفها".

واستكمل لاعب ليفربول الشاب: "أنا في السادسة عشرة من عمري، لكن لا أريد أن يكون سني عائقًا أو دليلاً على أنني لا أستطيع اللعب مع اللاعبين الأكبر سنًا، أريد أن أثبت أنني قادر على اللعب ليس فقط مع من هم في سني، بل مع من هم أكبر مني بكثير".

ريو نجوموها يكتب التاريخ بصناعة صلاح.. أصغر 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في ليفربول

ليفربول نيوكاسل يونايتد محمد صلاح ريو نجوموها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg