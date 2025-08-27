يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي نشاطه القوي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أصبح على بعد خطوات من إتمام صفقتين كبيرتين، بضم الإسباني فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو جناح مانشستر يونايتد.

عرض ضخم من تشيلسي لضم فيرمين لوبيز

دخل البلوز في مفاوضات جادة مع برشلونة للتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم فيرمين لوبيز (22 عامًا)، حيث يستعد النادي اللندني لتقديم عرض أولي بقيمة 50 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "كوب" الإسبانية، فإن برشلونة يدرس العرض بجدية، إذ يحتاج النادي الكتالوني لمرونة مالية من أجل تسجيل لاعبيه الجدد، لكنه في المقابل يطلب رفع قيمة الصفقة إلى نحو 70 مليون يورو.

ويعد لوبيز من أبرز المواهب في برشلونة، حيث يتناوب بين التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء، إلا أن العرض المغري من تشيلسي قد يفتح الباب أمام رحيله، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

جارناتشو على أعتاب "ستامفورد بريدج"

في موازاة ذلك، كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تشيلسي بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لضم الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو مقابل 46 مليون يورو.

ويرى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أن الانتقال إلى تشيلسي سيكون فرصة مثالية لإعادة إحياء مسيرته، بعدما خرج من حسابات المدرب روبن أموريم في مانشستر يونايتد.

ورغم المنافسة الكبيرة داخل البلوز في مراكز الأجنحة، إلا أن جارناتشو يتطلع لخوض تحدٍ جديد يمنحه مساحة أكبر للعب وإثبات نفسه في البريميرليج.